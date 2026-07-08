FOTO | „Știință Fest” la Liceul German Sebeș – chimia devine spectacol educațional în cadrul proiectului „CHIMIA, super-puterea mea 3.0”

„Știință Fest” la Liceul German Sebeș – chimia devine spectacol educațional în cadrul proiectului „CHIMIA, super-puterea mea 3.0”

Liceul German Sebeș a fost, recent, gazda unui eveniment educațional de amploare, desfășurat în cadrul proiectului „CHIMIA, super-puterea mea 3.0”, ajuns la cea de-a treia ediție. Sub titlul sugestiv „Știință Fest”, activitatea a luat forma unui târg educațional interactiv, care a adus știința mai aproape de elevi prin experiențe practice și demonstrații spectaculoase.

La eveniment au participat aproximativ 200 de elevi, dornici să descopere tainele științei într-un mod atractiv și inovator.

Punctul de atracție al acestei ediții a fost mini laboratorul virtual, considerat „vedeta sezonului”, care a oferit participanților o perspectivă modernă asupra experimentelor chimice, îmbinând tehnologia cu educația. Cu ajutorul ochelarilor VR, elevii au avut posibilitatea de a studia chimia într-un mod inovator, explorând concepte și reacții într-un mediu virtual captivant.

Alături de acesta, vizitatorii au putut admira o expoziție de machete realizate de elevi, evidențiind creativitatea și aplicarea cunoștințelor teoretice în proiecte concrete. De asemenea, în cadrul evenimentului a fost organizat și un atelier de biologie, coordonat de prof. Baciu Diana Clara, care a completat oferta educațională prin activități interdisciplinare.

Evenimentul a inclus o serie de ateliere interactive, extrem de apreciate de participanți: atelierul de construcție a filtrelor naturale pentru purificarea apei, atelierul de modelare a substanțelor chimice, dar și activități atractive precum realizarea de slime, experimentul „pasta de dinți a elefantului” și crearea de bule de săpun. Aceste activități au transformat învățarea într-o experiență practică și captivantă, stimulând curiozitatea și dorința de explorare a elevilor.

Atmosfera a fost animată și plină de entuziasm, iar implicarea elevilor a fost răsplătită pe măsură. Organizatorii au pregătit numeroase premii, cupe, medalii și diplome, dar și jocuri interactive, care au completat caracterul festiv al evenimentului. Momentul cel mai așteptat a fost, fără îndoială, tombola, care a adus surprize și bucurie participanților.

Prin „Știință Fest”, Liceul German Sebeș reconfirmă importanța educației interactive și rolul esențial al proiectelor STEM în formarea tinerilor. „CHIMIA, super-puterea mea 3.0” nu este doar un proiect educațional, ci o inițiativă care transformă știința într-o experiență accesibilă, dinamică și memorabilă pentru elevi.

Proiectul CHIMIA SUPER-PUTEREA MEA 3.0 este finanțat prin Fondul Științescu Alba, fond implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi FFCR, împreună cu partenerul local Fundația Bosch România și cu sprijinul ISJ Alba.

Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale non-formale, care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor de 6-19 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE