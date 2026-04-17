VIDEO | Garda Apulum a început sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din 2026
Garda Apulum a început, vineri, 17 aprilie 2026, sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina, care a avut loc pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare.
,,Deja militarii romani ies din bârlog, se pregătesc de un nou sezon aici în străvechiul Apulum la Alba Iulia. În fiecare vineri la poarta a 4-a cetății ne găsiți la un specactol. Momentan la ora 18, iar când soarele o să fie mai sus pe cer, de la ora 19. Vă invităm să ne vedeți”, a explicat un membru Garda Apulum, înainte de începerea spectacolului, pentru ziarulunirea.ro.
,,O să fim prezenți aici până în luna octombrie în fiecare vineri, de la ora 19 începând cu luna mai, de la ora 18 săptămâna viitoare”, a explicat unul dintre membrii Garda Apulum.
Spectacolele de reconstituire istorică organizate de Garda Apulum au devenit un reper cultural constant al orașului, desfășurându-se în mod regulat în sezonul aprilie–septembrie și atrăgând, de fiecare dată, un public numeros.
Garda Apulum este o trupă de reconstituie istorică antică apărută în urma unui proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în anul 2012 și este compusă din patru formații – Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului, Ludus Apulensis și Magna Nemesis.
Formațiile sunt alcătuite din voluntari albaiulieni care încercă să reconstituie aspecte militare și civile ale istoriei daco-romane, având accentul pus pe promovarea patrimoniului local.
Anul acesta, Garda Apulum va împlini 14 ani de activitate, perioadă în care a susținut sute de reprezentații și a devenit un adevărat brand cultural al municipiului Alba Iulia, reunind zeci de voluntari pasionați de istorie.
Reprezentația este organizată de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor cu sprijinul ELIT S.R.L. contribuind la promovarea patrimoniului istoric și turistic al orașului Alba Iulia, se arată într-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
