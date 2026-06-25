VIDEO | Gala Sportului Albaiulian, ediția a 4-a: Premiu și trofeu simbolic pentru Nicolae Stanciu, căpitanul României. LISTA COMPLETĂ a sportivilor și antrenorilor premiați

Gala Sportului Albaiulian, ediția a 4-a: Premiu și trofeu simbolic pentru Nicolae Stanciu, căpitanul României. LISTA COMPLETĂ a sportivilor și antrenorilor premiați

În cadrul celei de-a 4-a ediții a Galei Sportului Albaiulian, eveniment desfășurat joi, 25 iunie 2026, la Centrul de Conferințe „Gheorghe Șincai” din municipiul reședință de județ, Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a României a primit un premiu și un trofeu simbolic.

„El reprezintă un model pentru copiii noștri, reprezentând tricolorul la cel mai înalt nivel”, au transmis organizatorii.

Nicolae Stanciu, aflat în China, la echipa din club, a transmis un mesaj video, fiind reprezentat la gală de fratele său Rareș.

Au fost premiate performanțele obținute de sportivii legitimați la structurile sportive din municipiul Alba Iulia, cei care au obținut rezultate deosebite la acțiuni sportive naționale și internaționale oficiale în anul calendaristic 2025, primind recompense și antrenorii acestor sportivi.

Suma alocată pentru desfășurarea evenimentului este de 170.000 de lei. Au primit diplome de merit Florin Marin Bala (popice, paralimpics, Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Alba), Laura Groza și Georgiana Alexandra Pavel (antrenor, ACS „Alexandra Pavel”).

Au fost acordate premii la arc istoric, atletism, automobilism, box, culturism/fitness, dans sportiv, haltere, înot, judo, karate (arte marțiale), kickboxing, orientare, pescuit sportiv, polo, powerlifting, șah, taekwondo, tenis de câmp și volei.

Au fost reprezentate cluburile CSM Unirea Alba Iulia (majoritatea), CS Unirea Alba Iulia (cu alte duble legitimări CSM Pitești și CSM Cluj-Napoca), LPS Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia (AC „Mica Romă” Blaj), Bridge Club Apullum, Life is Dance, Karate Forever, Revolution Academy, Zamolxis, TC Sun, CS Airsoft „Super Daddys”, CSȘ LPS Alba Iulia, ACS Alba Off Road și ACS „Dragonii Cetății”.

Sportul albaiulian în zi de gală: Lista completă a sportivilor și antrenorilor premiați

Lista sportivilor și antrenorilor premiați la Gala Sportului Albaiulian are următoarea alcătuire:

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ȘI TROFEUL GALEI SPORTULUI ALBAIULIAN 2026

1 | Nicolae Stanciu | căpitanul echipei naționale de fotbal a României | Fotbal

2 | Mariș Victor | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

3 | Cofariu Valentin-Adrian | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

4 | Man Mihaela | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

5 | Pop Daniel-Valentin | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

6 | Negriu Natalia-Maria | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

7 | Soporan Bianca-Maria | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

8 | Pop Alexandru (antrenor) | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

9 | Florea Alexandru-Tudor (antrenor) | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft

10 | Popescu David | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box

11 | Giurca Ramis | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box

12 | Dărămuș Andrei (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box

13 | Dorobanțu Alexandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box

14 | Paștiu Nicolae (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box

15 | Sibișan Alexandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo

16 | Bogdan Laura Alexia | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo

17 | Dinu Alin (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo

18 | Dinu Cristian (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo

19 | Peșterean Alexandra | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

20 | Glodean Daria | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

21 | Pantea Patrik | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

22 | Gliga Andrei | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

23 | Ienciu Gabriel | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

24 | Muntean David Cătălin | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

25 | Roșian Eveline | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

26 | Pașca Andreea | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

27 | Ienciu Laurențiu | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

28 | Corb Ruxandra | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

29 | Rad Sonia | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

30 | Băluță Alina (antrenor) | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

31 | Mercan Mihai (antrenor) | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

32 | Țîr Jessica | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

33 | Suciu Vasile | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

34 | Sută Ariana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

35 | Stoica Elisea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

36 | Dachin April | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

37 | Lebădă Eliza | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

38 | Țîr Miruna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

39 | Ciucă Iulia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

40 | Oarfă Andra | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

41 | Pavel Marian | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

42 | Florescu Andrei | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

43 | Băluță Simion (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate

44 | Trif Ovidiu | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Arte marțiale – Kempo

45 | Popa Tudor | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing

46 | Bălică Alexandru | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing

47 | Cetean Eduardo | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing

48 | Milan Hațegan | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing

49 | Moldovan Alin (antrenor) | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing

50 | Boca Rareș | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

51 | Boloage Miruna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

52 | Muntea Mario | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

53 | Boloage Alecsandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

54 | Ciontea Bianca Andreea | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

55 | Popa Andrei Vasile | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

56 | Vas Karina Andreea | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

57 | Jelea Cândea Eduard | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

58 | Grapa Andrei Emanuel | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo

59 | Levente Polgar | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism

60 | Cioca-Parasca Ilie | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism

61 | Hulea Ovidiu Virgil | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism

62 | Corfiță Andrei | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism

63 | Rodean Ana (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism

64 | Petrescu Elena | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

65 | Gafița Andrei | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

66 | Beleiu Iosif Cosmin | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

67 | Cârpaci Violeta | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

68 | Oberan Ovidiu Claudiu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

69 | Tatu Lucian | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

70 | Racz Endre | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

71 | Bucerzan Mariana (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

72 | Vlas Mihaela (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism

73 | Blaga Mihaela Maria | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism

74 | Ștefan Lucian Florin | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism

75 | Man Cristina (antrenor) | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism

76 | Dragomir Cristian (antrenor) | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism

77 | Cristea Alexandra Maria | CS Unirea / Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Atletism

78 | Ardean Andreea Larisa | CS Unirea / Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Atletism

79 | Avram Gabriel (antrenor) | CS Unirea / Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Atletism

80 | Tudor Pop | Automobilism

81 | Munteanu Andrada Teodora | Asociația Club Sportiv Alba Off Road | Automobilism

82 | Baicon-Ciban Ingrid | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

83 | Bălaş Alina Natalia | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

84 | Birău Alexia Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

85 | Jitaru Antonia Terezia | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

86 | Pănescu Alexia Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

87 | Nichimiș Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

88 | Niga Maya Ioana | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

89 | Onea Karina Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

90 | Cata Eliza | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

91 | Cioara Cristina Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

92 | Urian Valentin Ioan (antrenor) | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet

93 | Baghiu Abigail | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

94 | Gârneață Dragoș | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

95 | Lupșan Corina | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

96 | Onea Monica | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

97 | Filip Florinel | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

98 | Ioniță Robert | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

99 | Maior Horia | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

100 | Gârneață Monica (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

101 | Voinescu Dan (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

102 | Grigoriu Mihai (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

103 | Oroșan Marius (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge

104 | Malnasy Attila | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism

105 | Măda Miruna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism

106 | Măda Radu Marian | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism

107 | Măda Maria (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism

108 | Dehelean-Mih Mihaela | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Culturism și Fitness

109 | Dicu Diana Bianca | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv

110 | Urbănescu Teodor Tamas | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv

111 | Popa Andra Elena | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv

112 | Ionescu Bianca (antrenor) | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv

113 | Orzeiu David Rafael | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

114 | Țipțer Ioana Daniela | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

115 | Dobra Maria Ioana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

116 | Giosan Flavius Nicolae | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

117 | Orzeiu Lukas Theodor | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

118 | Urs Maya Andreea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

119 | Ionescu Ionuț (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv

120 | Giosan Luca | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Haltere

121 | Ileană Dan | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Înot

122 | Ileană Radu | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Înot

123 | Palfi Attila | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Înot

124 | Ileană-Pienariu Ilinca | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

125 | Begov-Ungur David | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

126 | Bucatca Tudor-Nicolae | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

127 | Radu Alex-Nicolas | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

128 | Lefter Alexandra | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

129 | Turuș Matei-Florin | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

130 | Truță Adrian-Sebastian | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

131 | Bob Daniela-Rodica (antrenor) | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

132 | Lobonțiu Marius-Daniel (antrenor) | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot

133 | Pop Rebeca Maria | Asociația Club Sportiv ”Dragonii Cetății” Alba Iulia | Kaiac Canoe

134 | Cămărășan Cătălin Ioan (antrenor) | Asociația Club Sportiv ”Dragonii Cetății” Alba Iulia | Kaiac Canoe

135 | Zincă Ionuț | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare

136 | Zinca Andreea | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare

137 | Zinca Alexandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare

138 | Bogya Tamas | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare

139 | Milea Radu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare

140 | Anghel Marius (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare

141 | Roman Iulia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

142 | Tiron Nadin | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

143 | Fiodorov Alina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

144 | Loghin Ariadna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

145 | Dăian Alessia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

146 | Diaconescu Sonia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

147 | Borodachi Victoria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

148 | Oroszfai Krisztina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

149 | Samuel Denisa | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

150 | Lorincz Jazmin | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

151 | Cociș Ioana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

152 | Novăcean Amalia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

153 | Vîrtosu Dorofea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

154 | Laboncz Nicolette | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

155 | Rakhmanova Madina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

156 | Gordan Lorena | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

157 | Dvorzehtska Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

158 | Cazan Renata | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

159 | Matei Guiman Alexia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

160 | Nagy Debora | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

161 | Chira Patricia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

162 | Diaz Mesa Cecilia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

163 | Garlobo Adriana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

164 | Lopez Perez Yanisbel | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

165 | Pocol Ovidiu (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

166 | Rus Viorel (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă

167 | Irimie Andrei | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

168 | Cazacu Alexandra | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

169 | Todorescu Bianca | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

170 | Ordean Daniel | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

171 | Deac Roxana | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

172 | Canda Petru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

173 | Pănăzan Diana | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

174 | Lupaș Ionuț Florin | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

175 | Oțoiu Lucian | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

176 | Piștănilă Ionuț | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

177 | Cazacu Alexandru Răducu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

178 | Oneț Rareș Petru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

179 | Mureșan Tiberiu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

180 | Meszaros Adelin Gabriel | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

181 | Bogdan Vasile | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

182 | Cioflică Andrei | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

183 | Trif Vlad Ionuț | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting

184 | Eastman Gandila Ștefan Ioan | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

185 | Popșa Silviu | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

186 | Hideg Dan Andrei | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

187 | Calmîc Ion | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

188 | Bejenariu Paul Constantin | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

189 | Pașca Bogdan Emanuel | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

190 | Ioniță Elena Raluca | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

191 | Cazacu Sorin | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

192 | Moldoveanu Adrian | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

193 | Voina Ioan | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

194 | Muntean David | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

195 | Vasilescu Andreea | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

196 | Arion George Simion | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

197 | Zamfirescu Alexandra | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

198 | Tudor Adrian | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

199 | Udrea Rareș | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting

200 | Pătruț Marius Mihai | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

201 | Biro Elod | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

202 | Groza Ioan Liviu | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

203 | Iacob Jeasmina Ariana | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

204 | Jeler Nicolae Alexandru | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

205 | Kuna Lorinc | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

206 | Pănăzan Ovidiu (antrenor) | CS Universitar /CS Unirea/CS Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting

207 | Anca Ștefania | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

208 | Venczel Diana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

209 | Miklos Andrada | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

210 | Trif Alessia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

211 | Daraban Andrada | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

212 | Bocan Ana Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

213 | Omușoru Paula | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

214 | Hosu Simina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

215 | Trif Ioana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

216 | Rusu Raquel | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

217 | Mătăsaru Cristina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

218 | Ștefăniță Ariana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

219 | Cuc Steliana Alexandra | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

220 | Cargea Carmen | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

221 | Bocan Oana Nicoleta | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

222 | Arnăut Oksana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

223 | Hiltaichuk Yelyzaveta | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

224 | Gontineac Olivia Rose | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

225 | Ciobanu Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

226 | Ciobanu Nicoleta | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

227 | Ersov Olga | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

228 | Durnoiu Silvia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

229 | Tilici Sorina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

230 | Soporan Almirena Natalia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

231 | Luca Karina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

232 | Rus Sorin (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

233 | Tarcan Alexandru (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

234 | Tarcan Neculai (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

235 | Cotae Cristian (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7

236 | Costachi Mihnea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Șah

237 | Stan Vlad | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Șah

238 | Gomboș Ioan | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Șah

239 | Miriam Bulgaru | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tenis de câmp

240 | Ionuț Brătulescu (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tenis de câmp

241 | Dumitru Brândușa Roxana | Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia | Tenis de câmp

242 | Moldovan Ioan Călin (antrenor) | Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia | Tenis de câmp

243 | Crețu Marius | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

244 | Ladányi Laura | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

245 | Sârbu Alexandru | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

246 | Mărgineanu Grigore | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

247 | Anton Valentin | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

248 | Kiss Kinga | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

249 | Sârbu Daniela | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

250 | Sârbu Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

251 | Szabo Iuliu | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

252 | Ladányi Árpád (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul

DIPLOMA DE MERIT

1 | Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Alba

2 | Bala Florin Marin | popice – paralimpics

3 | Asociația Club Sportiv ”Alexandra Pavel”

4 | Groza Laura | gimnastică ritmică

5 | Pavel Georgiana Alexandra | antrenor

Foto – Nicolae Stanciu (arhivă; cu rol ilustrativ)

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