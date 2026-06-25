VIDEO | Gala Sportului Albaiulian, ediția a 4-a: Premiu și trofeu simbolic pentru Nicolae Stanciu, căpitanul României. LISTA COMPLETĂ a sportivilor și antrenorilor premiați
Gala Sportului Albaiulian, ediția a 4-a: Premiu și trofeu simbolic pentru Nicolae Stanciu, căpitanul României. LISTA COMPLETĂ a sportivilor și antrenorilor premiați
În cadrul celei de-a 4-a ediții a Galei Sportului Albaiulian, eveniment desfășurat joi, 25 iunie 2026, la Centrul de Conferințe „Gheorghe Șincai” din municipiul reședință de județ, Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a României a primit un premiu și un trofeu simbolic.
„El reprezintă un model pentru copiii noștri, reprezentând tricolorul la cel mai înalt nivel”, au transmis organizatorii.
Nicolae Stanciu, aflat în China, la echipa din club, a transmis un mesaj video, fiind reprezentat la gală de fratele său Rareș.
Au fost premiate performanțele obținute de sportivii legitimați la structurile sportive din municipiul Alba Iulia, cei care au obținut rezultate deosebite la acțiuni sportive naționale și internaționale oficiale în anul calendaristic 2025, primind recompense și antrenorii acestor sportivi.
Suma alocată pentru desfășurarea evenimentului este de 170.000 de lei. Au primit diplome de merit Florin Marin Bala (popice, paralimpics, Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Alba), Laura Groza și Georgiana Alexandra Pavel (antrenor, ACS „Alexandra Pavel”).
Au fost acordate premii la arc istoric, atletism, automobilism, box, culturism/fitness, dans sportiv, haltere, înot, judo, karate (arte marțiale), kickboxing, orientare, pescuit sportiv, polo, powerlifting, șah, taekwondo, tenis de câmp și volei.
Au fost reprezentate cluburile CSM Unirea Alba Iulia (majoritatea), CS Unirea Alba Iulia (cu alte duble legitimări CSM Pitești și CSM Cluj-Napoca), LPS Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia (AC „Mica Romă” Blaj), Bridge Club Apullum, Life is Dance, Karate Forever, Revolution Academy, Zamolxis, TC Sun, CS Airsoft „Super Daddys”, CSȘ LPS Alba Iulia, ACS Alba Off Road și ACS „Dragonii Cetății”.
Sportul albaiulian în zi de gală: Lista completă a sportivilor și antrenorilor premiați
Lista sportivilor și antrenorilor premiați la Gala Sportului Albaiulian are următoarea alcătuire:
DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ȘI TROFEUL GALEI SPORTULUI ALBAIULIAN 2026
1 | Nicolae Stanciu | căpitanul echipei naționale de fotbal a României | Fotbal
2 | Mariș Victor | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
3 | Cofariu Valentin-Adrian | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
4 | Man Mihaela | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
5 | Pop Daniel-Valentin | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
6 | Negriu Natalia-Maria | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
7 | Soporan Bianca-Maria | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
8 | Pop Alexandru (antrenor) | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
9 | Florea Alexandru-Tudor (antrenor) | Clubul Sportiv de Airsoft ”Super Daddys” | Airsoft
10 | Popescu David | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box
11 | Giurca Ramis | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box
12 | Dărămuș Andrei (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box
13 | Dorobanțu Alexandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box
14 | Paștiu Nicolae (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Box
15 | Sibișan Alexandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo
16 | Bogdan Laura Alexia | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo
17 | Dinu Alin (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo
18 | Dinu Cristian (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Judo
19 | Peșterean Alexandra | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
20 | Glodean Daria | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
21 | Pantea Patrik | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
22 | Gliga Andrei | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
23 | Ienciu Gabriel | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
24 | Muntean David Cătălin | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
25 | Roșian Eveline | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
26 | Pașca Andreea | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
27 | Ienciu Laurențiu | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
28 | Corb Ruxandra | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
29 | Rad Sonia | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
30 | Băluță Alina (antrenor) | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
31 | Mercan Mihai (antrenor) | Clubul Sportiv Karate Forever Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
32 | Țîr Jessica | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
33 | Suciu Vasile | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
34 | Sută Ariana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
35 | Stoica Elisea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
36 | Dachin April | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
37 | Lebădă Eliza | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
38 | Țîr Miruna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
39 | Ciucă Iulia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
40 | Oarfă Andra | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
41 | Pavel Marian | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
42 | Florescu Andrei | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
43 | Băluță Simion (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Karate
44 | Trif Ovidiu | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Arte marțiale – Kempo
45 | Popa Tudor | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing
46 | Bălică Alexandru | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing
47 | Cetean Eduardo | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing
48 | Milan Hațegan | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing
49 | Moldovan Alin (antrenor) | Clubul Sportiv de Arte Marțiale Revolution Academy Alba | Arte marțiale – Kickboxing
50 | Boca Rareș | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
51 | Boloage Miruna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
52 | Muntea Mario | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
53 | Boloage Alecsandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
54 | Ciontea Bianca Andreea | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
55 | Popa Andrei Vasile | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
56 | Vas Karina Andreea | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
57 | Jelea Cândea Eduard | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
58 | Grapa Andrei Emanuel | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Arte marțiale – Taekwondo
59 | Levente Polgar | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism
60 | Cioca-Parasca Ilie | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism
61 | Hulea Ovidiu Virgil | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism
62 | Corfiță Andrei | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism
63 | Rodean Ana (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Atletism
64 | Petrescu Elena | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
65 | Gafița Andrei | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
66 | Beleiu Iosif Cosmin | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
67 | Cârpaci Violeta | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
68 | Oberan Ovidiu Claudiu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
69 | Tatu Lucian | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
70 | Racz Endre | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
71 | Bucerzan Mariana (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
72 | Vlas Mihaela (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Atletism
73 | Blaga Mihaela Maria | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism
74 | Ștefan Lucian Florin | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism
75 | Man Cristina (antrenor) | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism
76 | Dragomir Cristian (antrenor) | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Atletism
77 | Cristea Alexandra Maria | CS Unirea / Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Atletism
78 | Ardean Andreea Larisa | CS Unirea / Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Atletism
79 | Avram Gabriel (antrenor) | CS Unirea / Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Atletism
80 | Tudor Pop | Automobilism
81 | Munteanu Andrada Teodora | Asociația Club Sportiv Alba Off Road | Automobilism
82 | Baicon-Ciban Ingrid | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
83 | Bălaş Alina Natalia | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
84 | Birău Alexia Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
85 | Jitaru Antonia Terezia | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
86 | Pănescu Alexia Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
87 | Nichimiș Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
88 | Niga Maya Ioana | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
89 | Onea Karina Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
90 | Cata Eliza | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
91 | Cioara Cristina Maria | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
92 | Urian Valentin Ioan (antrenor) | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Baschet
93 | Baghiu Abigail | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
94 | Gârneață Dragoș | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
95 | Lupșan Corina | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
96 | Onea Monica | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
97 | Filip Florinel | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
98 | Ioniță Robert | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
99 | Maior Horia | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
100 | Gârneață Monica (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
101 | Voinescu Dan (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
102 | Grigoriu Mihai (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
103 | Oroșan Marius (antrenor) | Asociația Bridge-Club Apulum Alba Iulia | Bridge
104 | Malnasy Attila | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism
105 | Măda Miruna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism
106 | Măda Radu Marian | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism
107 | Măda Maria (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Ciclism
108 | Dehelean-Mih Mihaela | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Culturism și Fitness
109 | Dicu Diana Bianca | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv
110 | Urbănescu Teodor Tamas | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv
111 | Popa Andra Elena | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv
112 | Ionescu Bianca (antrenor) | Asociația Clubul Sportiv ”Life is Dance” Alba Iulia | Dans sportiv
113 | Orzeiu David Rafael | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
114 | Țipțer Ioana Daniela | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
115 | Dobra Maria Ioana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
116 | Giosan Flavius Nicolae | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
117 | Orzeiu Lukas Theodor | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
118 | Urs Maya Andreea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
119 | Ionescu Ionuț (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Dans sportiv
120 | Giosan Luca | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Haltere
121 | Ileană Dan | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Înot
122 | Ileană Radu | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Înot
123 | Palfi Attila | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Înot
124 | Ileană-Pienariu Ilinca | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
125 | Begov-Ungur David | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
126 | Bucatca Tudor-Nicolae | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
127 | Radu Alex-Nicolas | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
128 | Lefter Alexandra | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
129 | Turuș Matei-Florin | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
130 | Truță Adrian-Sebastian | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
131 | Bob Daniela-Rodica (antrenor) | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
132 | Lobonțiu Marius-Daniel (antrenor) | Clubul Sportiv Școlar LPS Alba Iulia | Înot
133 | Pop Rebeca Maria | Asociația Club Sportiv ”Dragonii Cetății” Alba Iulia | Kaiac Canoe
134 | Cămărășan Cătălin Ioan (antrenor) | Asociația Club Sportiv ”Dragonii Cetății” Alba Iulia | Kaiac Canoe
135 | Zincă Ionuț | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare
136 | Zinca Andreea | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare
137 | Zinca Alexandru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare
138 | Bogya Tamas | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare
139 | Milea Radu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare
140 | Anghel Marius (antrenor) | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Orientare
141 | Roman Iulia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
142 | Tiron Nadin | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
143 | Fiodorov Alina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
144 | Loghin Ariadna | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
145 | Dăian Alessia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
146 | Diaconescu Sonia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
147 | Borodachi Victoria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
148 | Oroszfai Krisztina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
149 | Samuel Denisa | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
150 | Lorincz Jazmin | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
151 | Cociș Ioana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
152 | Novăcean Amalia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
153 | Vîrtosu Dorofea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
154 | Laboncz Nicolette | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
155 | Rakhmanova Madina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
156 | Gordan Lorena | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
157 | Dvorzehtska Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
158 | Cazan Renata | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
159 | Matei Guiman Alexia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
160 | Nagy Debora | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
161 | Chira Patricia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
162 | Diaz Mesa Cecilia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
163 | Garlobo Adriana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
164 | Lopez Perez Yanisbel | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
165 | Pocol Ovidiu (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
166 | Rus Viorel (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Polo pe apă
167 | Irimie Andrei | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
168 | Cazacu Alexandra | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
169 | Todorescu Bianca | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
170 | Ordean Daniel | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
171 | Deac Roxana | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
172 | Canda Petru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
173 | Pănăzan Diana | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
174 | Lupaș Ionuț Florin | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
175 | Oțoiu Lucian | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
176 | Piștănilă Ionuț | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
177 | Cazacu Alexandru Răducu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
178 | Oneț Rareș Petru | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
179 | Mureșan Tiberiu | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
180 | Meszaros Adelin Gabriel | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
181 | Bogdan Vasile | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
182 | Cioflică Andrei | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
183 | Trif Vlad Ionuț | Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia | Powerlifting
184 | Eastman Gandila Ștefan Ioan | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
185 | Popșa Silviu | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
186 | Hideg Dan Andrei | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
187 | Calmîc Ion | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
188 | Bejenariu Paul Constantin | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
189 | Pașca Bogdan Emanuel | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
190 | Ioniță Elena Raluca | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
191 | Cazacu Sorin | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
192 | Moldoveanu Adrian | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
193 | Voina Ioan | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
194 | Muntean David | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
195 | Vasilescu Andreea | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
196 | Arion George Simion | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
197 | Zamfirescu Alexandra | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
198 | Tudor Adrian | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
199 | Udrea Rareș | Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia | Powerlifting
200 | Pătruț Marius Mihai | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
201 | Biro Elod | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
202 | Groza Ioan Liviu | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
203 | Iacob Jeasmina Ariana | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
204 | Jeler Nicolae Alexandru | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
205 | Kuna Lorinc | Clubul Sportiv Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
206 | Pănăzan Ovidiu (antrenor) | CS Universitar /CS Unirea/CS Zamolxis Alba Iulia | Powerlifting
207 | Anca Ștefania | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
208 | Venczel Diana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
209 | Miklos Andrada | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
210 | Trif Alessia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
211 | Daraban Andrada | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
212 | Bocan Ana Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
213 | Omușoru Paula | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
214 | Hosu Simina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
215 | Trif Ioana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
216 | Rusu Raquel | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
217 | Mătăsaru Cristina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
218 | Ștefăniță Ariana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
219 | Cuc Steliana Alexandra | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
220 | Cargea Carmen | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
221 | Bocan Oana Nicoleta | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
222 | Arnăut Oksana | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
223 | Hiltaichuk Yelyzaveta | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
224 | Gontineac Olivia Rose | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
225 | Ciobanu Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
226 | Ciobanu Nicoleta | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
227 | Ersov Olga | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
228 | Durnoiu Silvia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
229 | Tilici Sorina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
230 | Soporan Almirena Natalia | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
231 | Luca Karina | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
232 | Rus Sorin (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
233 | Tarcan Alexandru (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
234 | Tarcan Neculai (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
235 | Cotae Cristian (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Rugby 7
236 | Costachi Mihnea | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Șah
237 | Stan Vlad | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Șah
238 | Gomboș Ioan | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Șah
239 | Miriam Bulgaru | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tenis de câmp
240 | Ionuț Brătulescu (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tenis de câmp
241 | Dumitru Brândușa Roxana | Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia | Tenis de câmp
242 | Moldovan Ioan Călin (antrenor) | Asociația Sportivă Tenis Club Sun Alba Iulia | Tenis de câmp
243 | Crețu Marius | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
244 | Ladányi Laura | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
245 | Sârbu Alexandru | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
246 | Mărgineanu Grigore | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
247 | Anton Valentin | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
248 | Kiss Kinga | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
249 | Sârbu Daniela | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
250 | Sârbu Maria | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
251 | Szabo Iuliu | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
252 | Ladányi Árpád (antrenor) | Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia | Tir cu arcul
DIPLOMA DE MERIT
1 | Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Alba
2 | Bala Florin Marin | popice – paralimpics
3 | Asociația Club Sportiv ”Alexandra Pavel”
4 | Groza Laura | gimnastică ritmică
5 | Pavel Georgiana Alexandra | antrenor
Foto – Nicolae Stanciu (arhivă; cu rol ilustrativ)
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Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”.
Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între...
PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card
Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card Peste 4,8 milioane...
Știrea Zilei
VIDEO | Întâlnire pe tema legislației rutiere la Teiuș, după ce doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu triciclurile. Momentul impactului, filmat
Întâlnire pe tema legislației rutiere la Teiuș, după ce doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu...
VIDEO | STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală: Primăria Alba Iulia, cu conturile blocate și executată silit pentru suma de peste 13 milioane lei din facturi restante
STP Alba Iulia câștigă prima rundă în războiul cu administrația locală: Primăria Alba Iulia, cu conturile blocate și executată silit...
Curier Județean
ACCIDENT în Aiud: Impact între un autoturism și un ATV pe strada Ostașilor
ACCIDENT în Aiud: Impact între un autoturism și un ATV pe strada Ostașilor Traficul rutier este îngreunat pe strada Ostașilor...
VIDEO | Peste 8 milioane de euro pentru modernizarea celor două intrări în municipiul Aiud: „Aiudul marilor proiecte prinde contur”
Peste 8 milioane de euro pentru modernizarea celor două intrări în municipiul Aiud: „Aiudul marilor proiecte prinde contur” Primăria Aiud...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
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23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...