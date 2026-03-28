VIDEO | Fotograful Vasile Sârb premiat la Alba Iulia, împreună cu alți artiști ai scenei naționale și internaționale, cu distincțiile FIAP. Expoziție de artă fotografică la galeriile Depozitului de Ceramică Veche din Cetatea Alba Carolina
Sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 17.00, a avut loc vernisajul unei expoziții de artă fotografică ce a reunit artiști distinși ai scenei naționale și internaționale, la galeriile Depozitului de Ceramică Veche din Cetatea Alba Carolina.
Evenimentul a adus în prim-plan lucrările unor fotografi recunoscuți în cadrul Federației Internaționale de Artă Fotografică (FIAP), oferind publicului o întâlnire autentică cu imaginea ca formă de expresie artistică, document și emoție.
Deschiderea a fost marcată de un moment coregrafic susținut de trupa Antheia Imperialis, coordonată de coregraful Octavia Oprea, urmat de înmânarea distincțiilor FIAP, într-un cadru care onorează excelența artistică.
,,Nu este doar o expoziție, ci și o întâlnire între membrii asociației noastre. Despre Vasile Sârb, el este un fotograf categoric, fără pereche în Alba Iulia. Și mai mult, pe plan internațional, el promovează un gen de fotografie unic pe care nu l-am mai regăsit la alți fotografi.
Studiază foarte mult arta fotografică, se preocupă foarte mult să pună în valoare resursele pe care le are, e foarte inventiv și totodată foarte creativ. Într-adevăr, Vasile Sârb este unul dintre membrii asociației noastre care chiar aduce foarte multe premii în țară”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Eugen Negrea, președintele Asociației artiștilor fotografi din România (AAFR).
,,Tinerilor le recomand un singur lucru. Să învețe ce înseamnă arta, dar nu doar arta fotografică, ce înseamnă artele plastice. Fără o cultură solidă e foarte greu să realizezi o imagine care să transmită ceva.
E nevoie să ai cunoștințe din toate domeniile, să fii un om instruit odată, iar în al doilea rând, să ai tenacitatea de a învăța de la maiștri fotografi sau pictori chiar, să înveți compoziție, să înveți lumină și să fie tenace în ceea ce fac. Să nu se dezamăgească dacă nu au de prima dată succesul așteptat.
Succesul vine odată cu munca și asta e o lege care se aplică peste tot”, a mai adăugat Eugen Negrea.
Printre cei premiați s-a aflat și Vasile Sârb, mult apreciatul fotograf albaiulian, distins cu numeroase premii la nivel național și internațional.
,,E ceva frumos, ceea ce doresc și celorlalți fotografi să ajungă, să li se îndeplinească visele pe partea de fotografie și nu numai de fotografie. În rest, fotografia ea într-adevăr este o artă, dacă știi să o vezi, dacă știi să o apreciezi și să îi simți valoarea”, spune Vasile Sârb.
Celor care își doresc să-i calce pe urme, artistul albaiulian le recomandă să aibă răbdare și experiență: ,,Cel mai mult e răbdare în ceea ce ai vreo să faci. Experiența o câștigi în timp și toate acestea două, fac armonia de a avea viziunea de a crea și de a vedea alte lucruri.
Iar pe noii artiști fotografi îi îndrum să-și urmeze visul, cu răbdare, cu calitate și să fie fericiți în ceea ce fac”.
,,Rezultatele înseamnă o muncă extraordinară, pentru că la un salon internațional, de exemplu, participă în jur de 300-400 de fotografi din întreaga lume, se adună mii de fotografii. Juriul este alcătuit din fotografi din întreaga lume, iar numărul de acceptări nu poate să depășească 30% din totalul de lucrări primite. Deci, ca să ai o acceptare, înseamnă că este într-adevăr o fotografie foarte bună.
Aici avem fotografii care au obținut nu o acceptare, sunt fotografii care au obținut acceptări de ordinul sutelor, deci 800, 900, chiar 1000 de acceptări și, mai mult, toate aceste lucrări pe care sunt prezentate în premiera publicului, sunt lucrări distinse cu premii internaționale.
Sunt 14 fotografii români care au obținut aceste distincții, o cifră bună comparând cu rezultatele din alte țări. Uite că în România sunt fotografi talentați și e drept că au și ce să fotografieze pentru că sunt foarte multe oportunități în România pentru fotografi, de la peisaj, la portret, la fotografie etnografică și așa mai departe”, a concluzionat Eugen Negrea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
