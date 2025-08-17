VIDEO – FOTO | Furtună cu grindină la Câmpeni: bucăți de gheață, cât boabele de porumb, au făcut prăpăd în grădinile localnicilor

O furtună cu grindină s-a năpustit astăzi peste localitatea Câmpeni. Bucățile de gheață, cât boabele de porumb, au făcut prăpăd în grădinile localnicilor

O grindină puternică a lovit în această după-amiază orașul Câmpeni din județul Alba. Bucățile de gheață, de mărimea unor boabe de porumb, au căzut timp de câteva minute, provocând pagube însemnate în grădini și pe terenurile agricole din zonă.

Localnicii se tem că o parte din culturile de sezon au fost compromise, mai ales în contextul secetei din ultimele săptămâni.

Reamintim că județul Alba se află sub COD PORTOCALIU de vreme extremă, în intervalul 17-18 august 2025.

Sunt prognozate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină. Rafalele de vânt vor atinge 70-90 km/h.

De asemenea, a fost emis și cod galben de inundații pe mai multe râuri din Alba. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Sursa Video: Facebook VerRo Petruța

