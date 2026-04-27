29 aprilie 2026 | Ziua Veteranilor de Război, marcată la Alba Iulia: Depunere de coroane și slujbă religioasă. Programul complet
Ziua Veteranilor de Război, marcată la Alba Iulia 2026: Depunere de coroane și slujbă religioasă. Programul complet
Ziua veteranilor este sărbătorită în 29 aprilie la Alba Iulia, în Cimitirul Eroilor Alba Iulia, începând cu ora 10:00. Programul activităților cuprinde, printre altele, slujbă religioasă și depunere de coroane, jerbe și flori.
Programul activităţilor de Ziua Veteranilor de Război 2026:
- 09.50 – 10.00 Primirea invitaților;
- 10.00 – 10.03 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;
- 10.03 – 10.05 Intonarea Imnului Național al României;
- 10.05 – 10.15 Oficierea serviciului religios;
- 10.15 – 10.25 Alocuțiune privind semnificația evenimentului;
- 10.25 – 10.30 Depunere de coroane, jerbe de flori;
- 10.30 Păstrarea unui moment de reculegere
Participanţi la Ziua Veteranilor de Război 2026:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
- Consiliul Judeţean Alba
- Primăria Municipiului Alba Iulia
- Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase
- Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia
- Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu
- Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba
- Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba
- Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații
- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”
- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia
- Cercul Militar Alba Iulia
- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia
- Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba
- Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia
- Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României
- Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia
- Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba
- Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia
- Servicii și instituții publice din județul Alba
- Partide politice
Ziua veteranilor de război este marcată anual, la 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României.
Această zi a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007. Data aleasă este cea la care, în anul 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supraviețuitorilor Războiului de Independență (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul de ”veteran de război”, în conformitate cu Convenția Statelor Europene de la Geneva, în onoarea ostașilor care au luptat în acest război.
În Războiul de Independență (1877-1878) au murit 10.000 de ostași din cei peste 58.000, care au constituit Armata de Operații.
În Primul Război Mondial, pentru eliberarea și reîntregirea națională, a fost mobilizată 11% din populația țării, respectiv peste 880.000 de militari, și s-au jertfit peste 410.000 de soldați (peste 335.000 de morți și dispăruți și peste 75.000 de invalizi). Ulterior, în cel de-Al Doilea Război Mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, răniți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi, din care circa 92.000 de militari decedați, potrivit informațiilor prezentate în albumul ‘100 de ani de viață, 100 de ani de istorie’, publicat cu prilejul Centenarului Marii Uniri, pe site-ul www.mapn.ro. La data publicării acestui volum, în 2018, mai erau în viață aproximativ 8.300 de veterani de război, circa 250 de văduve de război și în jur de 63.000 de văduve de veterani de război.
În semn de recunoaștere a sacrificiilor lor pe câmpul de luptă, veteranilor li s-au asigurat mijloace pentru un trai decent și diferite înlesniri. Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902 prevedea, la articolul 2, că: ‘Pentru ca fiecărui ostaș veteran să i se asigure liniștea și ocupațiunea pentru restul de viață, i se vor pune la dispoziție cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generațiile viitoare’.
După Primul Război Mondial au fost adoptate diferite legi, prin care participanții la campanii și urmașii lor au primit diferite drepturi și avantaje reparatorii. Astfel, prin Legea din 13 ianuarie 1918, participanții la Primul Război Mondial care au fost decorați cu Medalia ‘Virtutea Militară’ de război clasa I au primit o pensie viageră, iar prin Legea din 2 septembrie 1920, li s-au creat condiții speciale de pensionare, potrivit volumului ‘Calendarul Tradițiilor Militare’ (2010). În 1927, prin Decretul – lege nr. 1402 din 15 mai, ofițerilor activi și de rezervă care participaseră la Primul Război Mondial și care fuseseră decorați cu Ordinul ‘Mihai Viteazul’, li s-au acordat loturi de teren sau loturi de casă, precum și anumite gratuități. Și în anii următori, veteranii de război au primit o serie de drepturi și avantaje, printr-o serie de acte normative, precum Decretul nr. 1304 din 8 mai 1933, Decretul nr. 1056 din 6 mai 1936, Legea nr. 794 din 4 septembrie 1941, Legea nr. 310 din 24 aprilie 1945, Decretul-lege nr. 440 din 4 iunie 1945. Începând din 1948, aceste drepturi și avantaje au fost revăzute, unele fiind chiar anulate.
Drepturile veteranilor de război sunt garantate, în prezent, de Legea nr. 49/1991 și de Legea nr. 44/1994, modificată și completată prin Legea 303/2007 sau Ordonanța de Urgență nr. 47 din 9 iunie 2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Ele sunt reprezentate de Asociația Națională a Veteranilor de Război, membră a Federației Mondiale a Vechilor Combatanți, cu sediul la Paris.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Știri recente din categoria Curier Județean
27 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Bărbat de 29 de ani, din Constanța, cercetat de polițiștii din Galda de Jos: A fost prins la volan cu permisul suspendat
Bărbat de 29 de ani, din Constanța, cercetat de polițiștii din Galda de Jos: A fost prins la volan cu permisul suspendat Un bărbat de 29 de ani, din județul Constanța, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe DJ 107 H, pe raza localității Galda de Jos, deși avea dreptul […]
ITM Alba: 11 persoane prinse muncind ,,la negru” și amenzi de peste 490.000 de lei. Aproape 50 de avertismente date de inspectori în perioada 20 – 24 aprilie 2026
ITM Alba: 11 persoane prinse muncind ,,la negru” și amenzi de peste 490.000 de lei. Aproape 50 de avertismente date de inspectori în perioada 20 – 24 aprilie 2026 Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 490.000 de lei și 49 de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ, în perioada […]
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut de meteorologii ANM
Cum va fi vremea în Transilvania de 1 Mai 2026: Temperaturile coboară la 10-12 grade, apoi cresc treptat. Anuțul făcut...
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste...
FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Minor de 12 ani, aflat pe trotinetă, lovit de un autoturism pe Calea Moților. Va fi transportat de urgență la spital
FOTO | ACCIDENT la Alba Iulia: Minor de 12 ani, aflat pe trotinetă, lovit de un autoturism pe Calea Moților....
VIDEO | Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia: A fost semnat contractul de finanțare pentru investiția de peste 147 de milioane de lei într-o arteră cu rol de culoar verde de mobilitate
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia: A fost semnat contractul de finanțare pentru investiția de peste 147 de milioane...
29 aprilie 2026 | Ziua Veteranilor de Război, marcată la Alba Iulia: Depunere de coroane și slujbă religioasă. Programul complet
Ziua Veteranilor de Război, marcată la Alba Iulia 2026: Depunere de coroane și slujbă religioasă. Programul complet Ziua veteranilor este...
27 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale
Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Pacienții corecți nu trebuie să sufere din cauza abuzurilor privind concediile medicale Camera Deputaților...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...