Sport

Video | Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

De

Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat

La doar un pas de podium a încheiat participarea la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat, Florin Lupaș, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

Acesta a luat startul în probă duminică, 9 august 2026, în întrecerea din Lituania.

Citește și: Video: Sorin Cazacu (CSU Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European de powerlifting, împins din culcat!

La seniori, categoria +120 de kilograme, Florin Lupaș a avut parte de o concurență redutabilă, terminând în cele din urmă concursul de la Druskininkai pe un onorant loc 4. Diferența față de locul 3 a fost una infimă.

Greutatea ridicată de sportivul unirist albaiulian Florin Lupaș, pregătit de antrenorul federal Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, a fost una impresionantă, 317,5 kg.

„Rezultatul lui Florin Lupaș a fost determinant pentru îndeplinirea obiectivelor de performanta ale Federației Române de Powerlifting la acest campionat european”, a declarat Ovidiu Pănăzan.

Campionatul European de Împins din Culcat (Bench Press) a avut loc în perioada 2–9 august 2026.

Au participat peste 850 de sportivi la clasic și echipat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto | Bronz pentru Blaj la Campionatul Național U16 de volei pe nisip: Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, pe podium la Arad

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

9 august 2026

De

Bronz pentru Blaj la Campionatul Național U16 de volei pe nisip: Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, pe podium la Arad Performanță frumoasă pentru voleiul juvenil din Blaj: Perechea formată din Ilinca Maria Iuga și Andreea-Monica Pripon, reprezentând ACS Atomic Blaj, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național U16 de volei pe nisip, competiție […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Mihaela Mih-Dehelean, pregătiri intense pentru Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Puterea mea nu vine doar din mine. Vine din oamenii care mă iubesc. Vine din mama mea. Vine din locurile acestea. Vine din moții mei”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 ore

în

9 august 2026

De

Mihaela Mih-Dehelean, pregătiri intense pentru Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Puterea mea nu vine doar din mine. Vine din oamenii care mă iubesc. Vine din mama mea. Vine din locurile acestea. Vine din moții mei” Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens în această perioadă pentru ediția 2026 a Campionatului Mondial IFBB de Culturism și […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Tinerele speranțe Ștefan Florea și David Făcălețu (CSM Unirea Alba Iulia), experiențe memorabile la Săliștea, în „Ringul viitorilor campioni”, sub privirile campionului mondial la box Leonard Doroftei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

9 august 2026

De

Tinerele speranțe Ștefan Florea și David Făcălețu (CSM Unirea Alba Iulia), experiențe memorabile la Săliștea, în „Ringul viitorilor campioni”, sub privirile campionului mondial la box Leonard Doroftei Tinerii pugiliști albaiulieni Ștefan Florea și David Făcălețu au trăit experiențe memorabile, sâmbătă, 8 august 2026, la competiția de box „Ringul viitorilor campioni”, organizată impecabil la Săliștea. Sportivii […]

Citește mai mult