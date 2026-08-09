Video | Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat

Florin Lupaș (CS Unirea Alba Iulia), la doar un pas de podium la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat

La doar un pas de podium a încheiat participarea la Campionatul European de Powerlifting 2026, Împins din Culcat, Florin Lupaș, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia.

Acesta a luat startul în probă duminică, 9 august 2026, în întrecerea din Lituania.

La seniori, categoria +120 de kilograme, Florin Lupaș a avut parte de o concurență redutabilă, terminând în cele din urmă concursul de la Druskininkai pe un onorant loc 4. Diferența față de locul 3 a fost una infimă.

Greutatea ridicată de sportivul unirist albaiulian Florin Lupaș, pregătit de antrenorul federal Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, a fost una impresionantă, 317,5 kg.

„Rezultatul lui Florin Lupaș a fost determinant pentru îndeplinirea obiectivelor de performanta ale Federației Române de Powerlifting la acest campionat european”, a declarat Ovidiu Pănăzan.

Campionatul European de Împins din Culcat (Bench Press) a avut loc în perioada 2–9 august 2026.

Au participat peste 850 de sportivi la clasic și echipat.

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