VIDEO | Florile care atrag cele mai multe priviri în primăvara 2026: Panseluțele și mușcatele, în topul preferințelor. Ce spune un producător local din Aiud

Florile care atrag cele mai multe priviri în primăvara 2026: Panseluțele și mușcatele, în topul preferințelor. Ce spune un producător local din Aiud
Toth Ioan, producător local de flori din Aiud, a vorbit despre florile și plantele pe care le oferă în această perioadă, despre ce se caută cel mai mult primăvara, dar și despre prețurile din acest an.
Ziarul Unirea a stat de vorbă cu Toth Ioan, producătorul local din Aiud, care se ocupă de aproximativ 20 de ani de floricultură și de plante ornamentale.
Acesta a explicat ce flori sunt recomandate în această perioadă, care sunt cele mai căutate de clienți și cum au evoluat prețurile față de anii trecuți.
Ce flori sunt recomandate în această perioadă și când pot fi plantate
Toth Ioan a explicat că, în această perioadă, cele mai potrivite sunt florile care rezistă mai bine la temperaturi scăzute. „Acum, primăvara, se caută florile care sunt mai rezistente la răcoare, precum panseluțele și bănuțeii”, a spus producătorul local din Aiud.
Acesta a explicat și care este momentul potrivit pentru plantarea anumitor flori. Dacă panseluțele și bănuțeii pot fi puși în pământ încă din martie, alte plante au nevoie de temperaturi mai ridicate. „Panseluțele și bănuțeii se pot planta acum, pe vreme mai răcoroasă, începând din martie”, a precizat Toth Ioan.
În schimb, pentru mușcate și petunii, recomandarea este ca acestea să fie scoase afară doar după ce trece riscul de îngheț. „Ele se plantează atunci când nu mai există pericol de îngheț pe timpul nopții, mai ales mușcatele și petuniile”, a adăugat acesta.
Mușcatele, printre cele mai căutate flori
Întrebat ce se caută cel mai mult de către cumpărători, Toth Ioan a spus că mușcatele rămân în topul preferințelor. „Mușcatele se vând foarte, foarte bine”, a afirmat acesta, explicând și de ce sunt atât de apreciate. Potrivit lui, este vorba despre o plantă rezistentă, ușor de întreținut și mai puțin expusă problemelor cauzate de dăunători sau boli.
În ceea ce privește prețurile, Toth Ioan susține că acestea au rămas la nivelul anilor trecuți, chiar dacă cheltuielile de producție au crescut. „Sunt aceleași prețuri ca în anii trecuți, nu am scumpit plantele”, a declarat acesta.
Totuși, a subliniat că în spatele acestui lucru se află costuri mai mari pentru materialele și resursele necesare: „Toate celelalte costuri au crescut: turba, ghivecele, îngrășămintele, încălzirea. Toate s-au scumpit”, a mai spus în final producătorul final.
