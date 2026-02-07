VIDEO | Florea Grup – 30 de ani: Trei decenii de tradiție și excelență

Florea Grup – 30 de ani: Trei decenii de tradiție și excelență

Anul 2026 este un an de sărbătoare pentru Florea Grup, marcând aniversarea a 30 de ani de când compania a luat ființă. Începută ca o afacere de familie, Florea Grup este astăzi una dintre cele mai prestigioase companii din România, cu o cifră de afaceri anuală de peste 60 milioane de Euro și peste 800 de angajați.

O evoluție bazată pe integrare verticală și inovații

Povestea Florea Grup a început odată cu deschiderea primei stații de carburanți auto. De aici, compania și-a extins treptat activitatea în domeniul construcțiilor. În 2005 a intrat în producția de betoane, iar ulterior a devenit antreprenor în construcții civile și industriale. De-a lungul anilor, Florea Grup s-a implicat în reabilitarea unor drumuri naționale și județene, dar și în dezvoltarea unor proiecte de anvergură: autostrăzi, platforme industriale sau centre comerciale.

Sub umbrela Florea Grup funcționează astăzi și brandul Petra Pavaje, specializat în producția de pavaje și prefabricate din beton, cu patru fabrici situate strategic la nivel național — în Alba Iulia, Ploiești, Arad și Roman (județul Neamț), precum și depozite în Cluj Napoca, Sibiu și Deva. Această dezvoltare a fost recunoscută ca cea mai rapidă expansiune a unei companii în domeniul materialelor de construcții, Florea Grup devenind rapid unul dintre cei mai importanți producători de pe piață. Cele patru fabrici reprezintă totodată huburi de dezvoltare și inovare, prin laboratoare certificate de construcții care sunt în continuă căutare de soluții și produse care să răspundă cât mai bine cerințelor pieței.

Strategia de integrare pe verticală pe care compania a adoptat-o implică investiții în întreg fluxul de producție: de la cariera proprie care asigură extracția materiei prime, la stații de sortare și cele patru linii de producție a prefabricatelor de beton. În plus, Florea Grup asigură, prin flota de autoutilitare proprii, serviciile logistice aferente acestei industrii.

Turism și servicii integrate

Pe lângă activitățile industriale și de construcții, Florea Grup a dezvoltat și un portofoliu în sectorul ospitalității, deținând Hotel Transilvania, Hotel Astoria și Hotel Cetate din Alba Iulia. Pe lângă spațiile de cazare, aceste hoteluri oferă și facilități complementare pentru turiști, asigurând un pachet complet de servicii atât pentru vizitatori, cât și pentru locuitorii orașului: restaurante, terase, săli de conferință și un centru de agrement cu terenuri de sport și parc acvatic.

Hotelurile din portofiliul Florea Grup au fost prima alegere pentru mulți turiști, dar sunt totodată etalon pentru calitate și ospitalitate, obținând prestigioase trofee la competiții precum „Top Hotel Awards” sau „eTravel Awards”.

Florea Grup pentru comunitate

De peste trei decenii, compania susține inițiative de responsabilitate socială și mediu. Florea Grup deține una dintre cele mai numeroase flote de autoturisme integral electrice din România, stații de încărcare electrice, precum și 7 parcuri fotovoltaice proprii care asigură până la 45% din autonomia energetică a respectivelor puncte de lucru. „În armonie cu natura” este o marcă înregistrată a companiei, iar un proiect de referință în această direcție a fost campania de plantare a celor 42.000 de puieți pe o suprafață de 9 hectare în județul Alba.

Implicarea în comunitate înseamnă însă mai mult decât reducerea amprentei de carbon. Florea Grup este un partener de practică important pentru instituțiile de învățământ liceal și universitar, oferind stagii de practică și workshopuri interactive unui număr impresionant de elevi. Mai mult, compania susține activități sportive, organizând sau susținând mai multe competiții de ciclism, alergare, tenis de câmp sau volei.

O companie despre oameni

Florea Grup și companiile din grupul său înseamnă asigurarea a peste 800 de locuri de muncă, parteneriate etice și condiții de lucru corecte. „Acești 30 de ani reprezintă pentru noi confirmarea unei viziuni îndrăznețe și a muncii susținute de către o echipă extraordinară. Florea Grup este o poveste scrisă de către fiecare angajat, prin cunoștințele pe care le-a adus, ideile și implicarea sa. Privim spre viitor cu optimism și continuăm să susținem valorile care ne definesc: inovație, calitate și responsabilitate față de clienți, parteneri și comunitate“, a declarat Marcel Florea, CEO Florea Grup.

Despre Florea Grup

Florea Grup este un grup de companii românești cu capital integral privat, activ în domeniile construcții, producția de materiale, turism, energie și transport. Cu o prezență consolidată de trei decenii și o echipă solidă de profesioniști, compania are contribuții semnificative în dezvoltarea infrastructurii și a mediului de afaceri din România. Între brandurile Florea Grup se numără Petra Pavaje, Boma Prefabricate, Hotel Transilvania, Hotel Astoria, Hotel Cetate și Florea Oil.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI