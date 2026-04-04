VIDEO | Figurinele și ornamentele pentru Paștele 2026 au ajuns în Cetatea Alba Carolina: „Iepurele cu pălărie”, figurina-vedetă

Ioana Oprean

acum 2 zile

Figurinele și ornamentele pentru Sărbătorile Pascale 2026 au ajuns în Cetatea Alba Carolina în dimineața zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026.

„Iepurele cu pălărie” este figurina-vedetă.

Procedura de închiriere a figurinelor și ornamentelor pascale a fost inițiată recent de Primăria Alba Iulia.

Achiziția, realizată prin intermediul platformei SEAP, este în valoare de 50.000 de lei (aproape 10.000 de euro).

Obiectele închiriate sunt următoarele:

*1 bucată „Casa Ciupercă”. Decorul este realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsite în culori acrilice rezistente la exterior. Sceneta este compusă din: 1 căsuță decorativă formă ciupercă, 1 figurină iepure, câteva ciupercuțe de decor, toate așezate pe un podium imitație verdeață.

*1 bucată „Casa Ceainic”. Decorul este realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsite în culori acrilice rezistente la exterior. Sceneta este compusă din: 1 căsuță decorativă formă ceainic cu trepte, câteva ciupercuțe de decor, toate așezate pe un podium imitație verdeață.

*1 bucată figurină „Iepure cu pălărie” cu înălțimea de 2,2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice rezistente la exterior.

*1 bucată „Ou cu fundă și brâu portocaliu și baza turcoaz” 2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice. Culoarea de bază este turcuaz cu brâu flori roz și fundă portocalie.

*1 bucată „Ou cu fundă și brâu verde și bazaportocalie” 2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice. Culoarea de bază este portocaliu cu brâu flori roz și fundă verde.

*1 bucată „Ou cu fundă roz și baza verde” 2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice. Culoarea de bază este verde cu fundă roz. –

*3 bucăți figurine „Ou haios” cu dimensiuni cuprinse între 1.6‑2,2 metri. Elementele sunt realizate din polistiren, îmbrăcate în rășină poliuretanică pentru protecție și vopsit în culori acrilice. –

*1 bucată figurină „Iepure maro cu alb” cu înălțime de 2,2 metri. Realizată din polistiren, îmbrăcată în rășină poliuretanică și vopsită în culori acrilice rezistente la exterior.

*1 bucată figurină „Iepure culoare gri” cu înălțime de 2 metri. Realizată din polistiren, îmbrăcată în rășină poliuretanică și vopsită în culori acrilice rezistente la exterior.

Transportul și montajul au fost incluse în preț.

Curier Județean

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

5 aprilie 2026

De

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”. „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

5 aprilie 2026

De

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

Citește mai mult