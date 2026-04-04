VIDEO | Figurinele și ornamentele pentru Paștele 2026 au ajuns în Cetatea Alba Carolina: „Iepurele cu pălărie”, figurina-vedetă

Figurinele și ornamentele pentru Paștele 2026 au ajuns în Cetatea Alba Carolina: „Iepurele cu pălărie”, figurina-vedetă
Figurinele și ornamentele pentru Sărbătorile Pascale 2026 au ajuns în Cetatea Alba Carolina în dimineața zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026.
„Iepurele cu pălărie” este figurina-vedetă.
Procedura de închiriere a figurinelor și ornamentelor pascale a fost inițiată recent de Primăria Alba Iulia.
Achiziția, realizată prin intermediul platformei SEAP, este în valoare de 50.000 de lei (aproape 10.000 de euro).
Obiectele închiriate sunt următoarele:
*1 bucată „Casa Ciupercă”. Decorul este realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsite în culori acrilice rezistente la exterior. Sceneta este compusă din: 1 căsuță decorativă formă ciupercă, 1 figurină iepure, câteva ciupercuțe de decor, toate așezate pe un podium imitație verdeață.
*1 bucată „Casa Ceainic”. Decorul este realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsite în culori acrilice rezistente la exterior. Sceneta este compusă din: 1 căsuță decorativă formă ceainic cu trepte, câteva ciupercuțe de decor, toate așezate pe un podium imitație verdeață.
*1 bucată figurină „Iepure cu pălărie” cu înălțimea de 2,2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice rezistente la exterior.
*1 bucată „Ou cu fundă și brâu portocaliu și baza turcoaz” 2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice. Culoarea de bază este turcuaz cu brâu flori roz și fundă portocalie.
*1 bucată „Ou cu fundă și brâu verde și bazaportocalie” 2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice. Culoarea de bază este portocaliu cu brâu flori roz și fundă verde.
*1 bucată „Ou cu fundă roz și baza verde” 2 metri. Realizat din polistiren, îmbrăcat în rășină poliuretanică și vopsit în culori acrilice. Culoarea de bază este verde cu fundă roz. –
*3 bucăți figurine „Ou haios” cu dimensiuni cuprinse între 1.6‑2,2 metri. Elementele sunt realizate din polistiren, îmbrăcate în rășină poliuretanică pentru protecție și vopsit în culori acrilice. –
*1 bucată figurină „Iepure maro cu alb” cu înălțime de 2,2 metri. Realizată din polistiren, îmbrăcată în rășină poliuretanică și vopsită în culori acrilice rezistente la exterior.
*1 bucată figurină „Iepure culoare gri” cu înălțime de 2 metri. Realizată din polistiren, îmbrăcată în rășină poliuretanică și vopsită în culori acrilice rezistente la exterior.
Transportul și montajul au fost incluse în preț.
