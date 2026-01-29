VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii

O femeie a fost reținută de polițiști după ce ar fi furat mai multe bunuri dintr-o biserică din localitatea Ghelari, județul Hunedoara, astăzi, 29 ianuarie 2026.

Mai exact, la data de 28 ianuarie, un preot a sesizat poliția cu privire la dispariția mai multor bunuri dintr-o biserică. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat și reținut o femeie din județul Cluj, care a încercat să se ,,scoată” susținând că fapta ar fi fost comisă de o presupusă soră geamănă, persoană care, în realitate, nu există.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii Secției de Poliție Rurală Hunedoara au reținut pentru 24 de ore o femeie bănuită de furtul mai multor obiecte dintr-o biserică din localitatea Ghelari.

Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată, la data de 28 ianuarie a.c., de un preot, cu privire la faptul că o persoană ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o biserică din localitatea Ghelari. Potrivit celor sesizate, fapta s-ar fi petrecut în perioada 26-27 ianuarie a.c.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea furtului, care a încercat să justifice cele întâmplate susținând că ar avea o soră geamănă, domiciliată în județul Cluj, venită în vizită în localitatea Ghelari.

Ulterior, conform probatoriului administrat de polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Hunedoara, femeia de 52 de ani, domiciliată în județul Cluj, a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

