VIDEO | Femeie din Alba Iulia, înșelată de falși reprezentanți ANAF: Escrocii au făcut nevăzuți peste 86.000 de lei retrași din contul firmei administrate de aceasta

Femeie din Alba Iulia, înșelată de falși reprezentanți ANAF: Escrocii au făcut nevăzuți peste 86.000 de lei retrași din contul firmei administrate de aceasta

O femeie de 49 de ani, din Alba Iulia, a rămas fără 86.630 de lei din contul firmei pe care o administrează, după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai ANAF.

Polițiștii din Alba au reușit să recupereze integral prejudiciul și continuă cercetările pentru identificarea autorilor.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 13 martie 2026, o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârșitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicații, să-i ofere acces la terminalul mobil și laptop. Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operațiuni financiare, în valoare totală de 86.630 de lei, din contul societății pe care femeia o administrează. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au reușit să recupereze integral prejudiciul. Treaba noastră nu se sfârșește aici. Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciunea și acces ilegal la un sistem informatic în vederea identificării autorilor.  

Fiți cu ochii în patru! Nu oferiți niciodată astfel de informații și nu accesați linkuri primite de la persoane necunoscute!   

Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canalele oficiale!  

Dacă ați fost contactat sau ați suferit un prejudiciu, anunțați-ne imediat, se mai arată în mesajul transmis de IPJ Alba.

IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia Tinerii care își doresc o carieră în Poliție sunt invitați, vineri, 20 martie 2026, de la ora 13:00, la o sesiune de pregătire sportivă organizată în municipiul Alba Iulia, în sala de Sport a Universității „1 […]

Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana" Peste 200 de mesteceni au fost plantați, astăzi, pe strada Moților din Aiud, cu ajutorul elevilor Liceului Agricol din Ciumbrud, specializarea „Grădinar urban", în cadrul […]

