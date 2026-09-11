Video | Elevii din Alba Iulia, cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, și profesorii care i-au pregătit, premiați de municipalitate. Lista completă
Elevii din Alba Iulia, cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, și profesorii care i-au pregătit, premiați de municipalitate. Lista completă
Vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 14.00, la Muzeul Principia, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia care au obținut, în anul școlar 2025-2026, rezultate deosebite la etapa națională sau internațională a olimpiadelor școlare și concursurilor relevante.
Alături de aceștia au fost premiate și cadrele didactice care i-au pregătit.
Lista integrală a elevilor premiați:
Nr. crt. Elev Cadru didactic Olimpiada sau concursul școlar Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Rezultat etapa națională
1 LARIS E. EMMA ALESSIA TOMUȘ ELENA DOINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE A VI-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA MENȚIUNE
2 DAVID D. BOGDAN ANDREI MUNTEAN IOAN, ȘTEFĂNESCU MARIAN, PINTE CRISTIAN CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE A XI-A LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA PREMIUL II
3 POPOVICI G.F. MIHAI NICOLAE MUNTEAN IOAN, ȘTEFĂNESCU MARIAN, PINTE CRISTIAN CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE A XI-A LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA MENȚIUNE
4 VIRÁGH ATTILA Pr. Prof. FARKAS ERVIN OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ A XII-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIUL II
5 DĂNOAIE F. LORENA MARIA SLEVAȘ DANA AMALIA CONCURSUL NAȚIONAL TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE „IONEL TEODOREANU” A V-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
6 PAVEL P. O. CRISTIAN RÎȘTEIU ANGELA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE – GREACĂ VECHE, LATINĂ A IX-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL I / MEDALIE DE AUR
7 VLĂZAN ANDREI-IOAN RÎȘTEIU ANGELA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE – GREACĂ VECHE, LATINĂ A XI-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL I / MEDALIE DE AUR
8 ȚUCHEL V. IOAN POPA GHEORGHE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE – GREACĂ VECHE, LATINĂ A XII-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL II / MEDALIE DE AUR
9 VOINA D.I. ANA-CAMELIA ISPAS ANCA MARIA OLIMPIADA NAȚIONALĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” A VIII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA PREMIUL II
10 VAIDA E. C. ECATERINA OPRIȘ OLIVIA MONICA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE V-VIII) A V-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
11 STUPARIU I.M. IRINA CRINA AVRAM BOGDAN LAURENȚIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE IX-XII) A X-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIUL III
12 HANGANU F. MARIA MAGDALENA NISTOR IOAN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE IX-XII) A XII-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE
13 JOLDEȘ N.D. MATEI CIOREA CONSTANTIN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTELE BAPTIST ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE A VI-A LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA PREMIUL III
14 JOLDEȘ N.D. PETRU CIOREA CONSTANTIN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTELE BAPTIST ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE A VIII-A LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA PREMIUL I
15 DAVID M. SIMINA ADINA HAN SIMONA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL PENTICOSTAL A IX-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
16 CRIȘAN G. DRAGOȘ-LEONARDO PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A ȘAPTEA A IX-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL II
17 BATIR E. M. BRIANNA FLOREA SIMONA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE V-VIII) A VII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
18 CISMARU OANA MARIA COSTEA FLORIN GHEORGHE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE V-VIII) A VI-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
19 VAIDA E. C. GRIGORIE OPRIȘ OLIVIA MONICA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE V-VIII) A VI-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
20 NEACȘU M. ELENA ALEXANDRA BUTA IOAN ADRIAN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE IX-XII) A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
21 JIPA S. FRANCESCO-SORINEL BUTA IOAN ADRIAN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTELE BAPTIST ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
22 STUPARIU I.M. IRINA CRINA AVRAM BOGDAN LAURENȚIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX (CLASELE IX-XII) A X-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
23 MUNTEAN P.D. IRINA MUNTEAN ANDREEA-MARIETA / OPRIȘ OLIVIA MONICA OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” – GIMNAZIU A VI-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
24 MUNTEAN P.D. IRINA MUNTEAN ANDREEA-MARIETA / OPRIȘ OLIVIA MONICA OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” – GIMNAZIU A VI-A SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
25 OPRIȚA DAVID CHIȘ ANDA-CLAUDIA OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ A VI-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MENȚIUNE MEC, MEDALIE DE ARGINT SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA
26 POPA VLAD-PETRU NEGUCIOIU CONSTANTIN ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MEDALIE DE ARGINT SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA
27 BABOȘ ALESIA-MARIA BÎRJAC MIHAELA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A VII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA MENȚIUNE SPECIALĂ
28 IACOB ANDREI-ALEXANDRU MIHĂILĂ EUFIMIA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A VII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA MENȚIUNE
29 TODOCA TOMA-ANDREI BÎRJAC MIHAELA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A VII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA PREMIUL II
30 MARC ALEXIA-IOANA VIZITIU ANIELA-ELENA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I
31 MICU ANA-DARIA VIZITIU ANIELA-ELENA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE SPECIALĂ
32 PATACHI EVA-IOANA VIZITIU ANIELA-ELENA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
33 STREMȚAN ANTONIA-RIANNA VIZITIU ANIELA-ELENA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
34 TODOCA TOMA-ANDREI POP ANTONIA OLIMPIADA DE FIZICĂ A VII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA MEDALIE DE BRONZ – SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ
35 POPA VLAD-PETRU NEGUCIOIU CONSTANTIN / DRĂGOIU-LUCA TIBERIU-VIRGIL FIZICĂ A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” / CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA ALBA IULIA MEDALIE DE BRONZ – SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ
36 BISTRAE BOGDAN NEGUCIOIU CONSTANTIN / DRĂGOIU-LUCA TIBERIU-VIRGIL OLIMPIADA DE FIZICĂ A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MEDALIE DE BRONZ – SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ
37 DUMITRU V. DAVID-ȘTEFAN VIZITIU ANIELA OLIMPIADA DE FIZICĂ A XII-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA DIPLOMĂ DE ONOARE – SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ
38 GRECULEAC ȘTEFAN / JOLDEȘ PETRU MAIERESCU MARIANA-SALOMIA CREATIVITATE ȘTIINȚIFICĂ – ȘTIINȚE APLICATE JUNIORI A VIII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”, LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” / CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA ALBA IULIA PREMIUL III – Proiect
39 SOPORAN ANTONIA-SARAH / MATEI ANDA MARIA VASIU DIANA CREATIVITATE ȘTIINȚIFICĂ – ȘTIINȚE APLICATE SENIORI A IX-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I – Proiect
40 RĂCHIERIU ANDREI DRĂGUȘIN LORENA LIMBA ENGLEZĂ A VIII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” ALBA IULIA MENȚIUNE
41 DUMITREAN MARIA BĂDĂU GEORGETA, CRIȘAN ALINA VOICHIȚA LIMBA FRANCEZĂ A XII-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
42 GÎNGIOVEANU VICTORIA SOFIA AUTODIDACT LIMBA ITALIANĂ A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL III
43 ILIE RIANA ȘTEFANIA AUTODIDACT LIMBA ITALIANĂ A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I
44 BUONTEMPO ANDREA AUTODIDACT LIMBA ITALIANĂ A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIUL I
45 RĂDUCA BIANCA IOANA AUTODIDACT LIMBA SPANIOLĂ A IX-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL III
46 MUNTEAN RADU COSMIN AUTODIDACT LIMBA SPANIOLĂ A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL III
47 MARIAN SOPHIE ELENA RUSU PETRIANA LIMBA GERMANĂ MODERNĂ A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL II – PROIECT
48 BELEI DIANA MARIA LĂNCRĂNJAN FLOARE GEOGRAFIE A VIII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
49 SIMESCU ȘTEFAN NICOLAE MACARIE VALER GEOGRAFIE A IX-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
50 DIOȘAN A.C. ANA DIOȘAN LIVIA SOCIO UMANE – FILOZOFIE A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
51 MORA S. C. ALEXANDRA ROTCHE ANDREEA ISTORIE A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
52 CÂRMICI ALEXIA-MARIA ANCA DAN / DURA SIMINA CONCURS ”CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” A X-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
53 PANĂ C.G. RAREȘ-ȘTEFAN ANCA DAN / DURA SIMINA CONCURS ”CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
54 ȘERBAN C. TUDOR-ȘTEFAN ANCA DAN / DURA SIMINA CONCURS ”CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
55 DAVID BOGDAN ANDREI GROZAV ELENA CONCURS EDUCAȚIE JURIDICĂ A XI-A LICEUL TEHNOLOGIC ”DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA PREMIUL II
56 CIOTIRCĂ RAREȘ GEORGE LĂNCRANJAN FLOARE CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE – TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE A VI-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA PREMIUL III
57 CULDA A.I. IOANA ALEXIA BONCUȚIU SIMONA CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE – TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE A VII-A CENTRUL DE EXCELENȚĂ ALBA ALBA IULIA MENȚIUNE
58 SUCIU D.C. AMALIA LĂNCRANJAN FLOARE CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE – TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE A VII-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
59 FLOREA NICOLAE CETEAN DANIELA CONCURSUL NAȚIONAL ”MEMORIA HOLOCAUSTULUI” A XI-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE
60 ȘULȚ ȘTEFAN DAMIAN EMMA / PÂRJOL OVIDIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL A V-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I
61 CORDOȘ ALISA DAMIAN EMMA / PÂRJOL OVIDIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL A VI-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
62 DĂNULEȚIU TEODOR CIORBEA RĂZVAN / PÂRJOL OVIDIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL A VII-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
63 DOGEANU ANTONIA GABRIELA SIMION CECILIA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL A VII-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
64 ȘTEFANESCU VLAD SIMION CECILIA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL A VIII-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III
65 BULAC NICOLAE-ANDREI ROȘIU MIHAELA / PÂRJOL OVIDIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL A VIII-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I
66 TUDOR DAVID TUDOR DRAGOȘ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A IX-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I
67 CONSTANTINESCU FELIX SIMION CECILIA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A X-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I
68 GEOGEAN SERGIU TRIF AURELIAN / PAUL OLIVIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A X-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I
69 BUȚUȚUI DARIUS OLTEAN ALIN / PAUL OLIVIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
70 PAȘCA PETRA DAMIAN EMMA / PÂRJOL OVIDIU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
71 STANCIU TUDOR CHICIUDEAN IOAN / MORAR RUBEN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL II
72 BREAZ MAIA BEATRICE BORTEȘ NARCIS / LEONTIN ȚIBACOV OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI A XI-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
73 ISPAS DENIS NECHIMIȘ ȘTEFAN / OLINCA ALEXANDRINA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI A XI-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
74 ZĂMORA RALUCA NECHIMIȘ ȘTEFAN / OLINCA ALEXANDRINA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI A XII-A LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE
75 IVAN PETRA ALBU IRINA MATEMATICĂ A VII-A ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MENȚIUNE DE ONOARE
76 PIȚU EDUARD RUSU VALENTINA MATEMATICĂ A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE, MEDALIE DE AUR
77 BINȚINȚAN VLAD COSMIN PALCU CARMEN INFORMATICĂ A XII-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MEDALIE DE BRONZ
78 BINȚINȚAN VLAD COSMIN PALCU CARMEN INFORMATICĂ APLICATĂ – AcadNet A XII-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE, MEDALIE DE BRONZ
79 BECA VLADIMIR MUREȘAN LAURA INFORMATICĂ APLICATĂ – AcadNet A XII-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE DE ONOARE
80 DORGO A. ROBERT ILEA LUCIAN STATISTICĂ MATEMATICĂ Seniori COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE
81 SPOREA F. YANIS-DAVID ILEA LUCIAN STATISTICĂ MATEMATICĂ Seniori COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE
82 BUONTEMPO ANDREA ILEA LUCIAN STATISTICĂ MATEMATICĂ Seniori COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE
83 FERENCZI ARABELLA LUIZA SZURKOS JOHANNA CONCURSUL NATIONAL TRANSDISCIPLINAR ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII PATRIMONIULUI A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
84 SZILAGYI BALINT SZURKOS JOHANNA CONCURSUL NATIONAL TRANSDISCIPLINAR ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII PATRIMONIULUI A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
85 SZILAGYI MARIA SZURKOS JOHANNA CONCURSUL NATIONAL TRANSDISCIPLINAR ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII PATRIMONIULUI A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
86 ZSEBE ZALAN OZSEB SZURKOS JOHANNA CONCURSUL NATIONAL TRANSDISCIPLINAR ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII PATRIMONIULUI A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
87 ZSEBE ZSOFIA UNIGE SZURKOS JOHANNA CONCURSUL NATIONAL TRANSDISCIPLINAR ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII PATRIMONIULUI A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
88 ZSIGA REBEKA ORSOLYA SZURKOS JOHANNA CONCURSUL NATIONAL TRANSDISCIPLINAR ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII PATRIMONIULUI A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
89 ZSIGA REBEKA ORSOLYA LORINCZ ILDIKO RELIGIE REFORMATĂ A VI-A LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIUL II
90 IANOȘ DARIUS-CĂTĂLIN BÎRJAC MIHAELA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A VIII-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA MENȚIUNE
91 GHIGOLEA IOAN-BOGDAN VIZITIU ANIELA-ELENA CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A X-A COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL III
92 ANGHEL IOANA MATEICA DANIELA CONCURSUL NAȚIONAL ”DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ” A VII-A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA / ȘCOALA GIMNAZIALĂ MICEȘTI ALBA IULIA PREMIU SPECIAL
93 Cornea Andrei Vasile Stanca Ioan Olimpiada Nationala de Securitate Cibernetica XI COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA Mentiune, Medalie de Argint
94 Suseanu Anna, Vlad Maria, Cornea Andrei, Vajdea Bogdan, Curea Tudor, Zdrenghițiu Matei Cordea Liviu Maratonul de Educatie Antreprenoriala 2026 — COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL II
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Comunicat | Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir
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