VIDEO | Echipa de handbal feminin a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificare în Top 8 România: Performanță remarcabilă la olimpiada școlară

Echipa de handbal feminin a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Alba Iulia, calificare în Top 8 România: Performanță remarcabilă la olimpiada școlară

Echipa de handbal feminin a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia a reușit o performanță remarcabilă, calificarea la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.

„După 3 ani de muncă asiduă, sacrificii imense și o determinare de fier, fetele noastre au obținut o performanță istorică, cae va rămâne în istoria sportului din Alba Iulia, și anume aceea de a câștiga etapa zonală din data de 29 martie 2025, calificându-se astfel în primele 8 echipe ale țării”, a declarat profesorul Mihai Negrescu, antrenorul acestei echipe.

„Fără a fi sportive legitimate și fără resursele cluburilor mari, echipa noastră a înfruntat echipe din județele Timișoara și Vulcan (Hunedoara) cu jucătoare legitimate și care participă în campionatul național de handbal, câștigând această etapă cu o dăruire și un spirit de luptă ieșite din comun!”, a precizat profesorul Mihai Negrescu, referindu-se la raporturile de forțe de la etapa zonală, care s-a desfășurat în Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Etapa națională se va desfășura la Satu Mare, în perioada 15-18 mai 2025.

Participare la un mare turneu internațional

Drept recompensă pentru performanțele lor, fetele din echipa de handbal a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia vor participa în perioada 17-21 aprilie 2025 la un mare turneu internațional de handbal juvenil, în Cehia.

La „Prague Handball Cup 2025” sunt înscrise 772 de echipe din 33 de țări din toată lumea.

Componența echipei este următoarea:

DODOC MARIA ALMIRA (clasa a VII-a C ) – portar;

ALION ANTONIA ANDRADA (clasa a VIII-a A) – inter stânga;

URSU SOPHIA IOANA (clasa a VI-a C) – extremă stânga;

BĂCĂINȚAN LARISA DARIA (clasa a VIII-a E) – extremă stânga;

VOINA ANA CAMELIA (clasa a VII-a D) – inter dreapta;

MĂRGINEAN ANTONIA IOANA (clasa a VII-a D) – pivot;

ȘTEFAN IOANA RAISA (clasa a VIII-a E) – inter stânga;

ONIGA KARINA IOANA (clasa a VIII-a A)- pivot;

PĂTRUȚ KATERINA MARIA (clasa a VI-a C) – extremă stânga;

GHERMAN LUISA MIHAELA (clasa a VII-a C) – centru;

OPRUȚA ANTONIA ROMINA (clasa a VII-a D) – portar;

GHIOANCĂ PAULA VERONICA (clasa a VI-a A) -inter dreapta;

CHIRILUȚ IRINA MARIA (clasa a VII-a D) – extremă dreapta.

