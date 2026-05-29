VIDEO | Dronă rusească prăbuşită pe un bloc din Galaţi: Explozie şi incendiu la un apartament

O dronă s-a prăbuşit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică.

A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a precizat MApN.

Ministerul Apărării a transmis că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

sursa: DSU, News.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI