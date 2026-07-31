Prețuri record la pompă în Alba Iulia: Motorina, peste 10,40 lei. Cât costă benzina

Prețurile carburanților au urcat puternic în Alba și în România, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, al tensiunilor de pe principalele rute petroliere și al problemelor care au afectat exporturile de țiței din Kazahstan.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 31 iulie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

Motorină – 10.48 lei

Benzină – 9.42 lei

Petrom:

Motorină – 10.42 lei

Benzină – 9.36 lei

Lukoil

Motorină – 10.68 lei

Benzină – 9.44 lei

Mol:

Motorină – 10.47 lei

Benzină – 9.42 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.48 lei

Benzină – 9.42 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 8,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 36,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 13,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 61,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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