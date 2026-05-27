Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege inițiat de parlamentari UDMR, prin care apicultorii vor beneficia de un sprijin financiar de 15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată.
Conform prevederilor actului normativ, ajutorul va fi acordat anual până în 2028, pentru fiecare familie de albine înregistrată oficial. Reprezentanții UDMR precizează că măsura are rolul de a susține producția autohtonă de miere și sectorul apicol din România.
Sprijinul de stat va fi acordat o singură dată pe an, pe o perioadă de trei ani.
Proiectul de lege al UDMR a fost votat miercuri de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, schema de ajutor de stat fiind elaborată de deputații UDMR Könczei Csaba, Kolcsár Károly, Magyar Loránd-Bálint și de senatorul Novák Levente.
Ajutorul de stat poate fi solicitat de persoane fizice care dețin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și persoane juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să dețină familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă și să dețină autorizațiile sanitar-veterinare necesare, potrivit Mediafax.
„Apicultorii din România se confruntă astăzi nu doar cu efectele condițiilor meteorologice nefavorabile și ale creșterii costurilor de producție, ci și cu o concurență tot mai accentuată pe piața mierii, determinată de produsele de import. Producătorii locali oferă produse de calitate, sigure și de încredere, iar pentru a-și putea menține competitivitatea au nevoie de un sprijin predictibil din partea statului. Noua schema de ajutor de stat poate reprezenta un ajutor concret pentru apicultori, având în vedere că o stupină familială deține în medie aproximativ 50 de familii de albine, ceea ce înseamnă un sprijin anual de circa 750 de euro”, a declarat Magyar Loránd-Bálint, deputat de Satu Mare, unul dintre inițiatorii proiectului legislativ.
Fondurile necesare schemei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituție responsabilă și pentru elaborarea normelor metodologice de aplicare a schemei. După lansarea programului, cererile de plată vor putea fi depuse la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat, într-o postare publicată pe Facebook, că la Cluj ar urma să fie construit primul centru de date din lume bazat pe Inteligență Artificială […]
Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor
Booking elimină mai multe apartamente de pe platformă: Proprietarii din România trebuie să aibă certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor Booking, platforma internațională de închirieri în regim hotelier, anunță că va elimina toate ofertele proprietarilor din România care nu au certificat de clasificare pentru spațiile pe care le oferă turiștilor. Un […]
Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept – „Se deschide calea abuzului politicianului”
Noua Lege a Salarizării: Șefii Curților de Apel din România acuză un „atac fără precedent” asupra statului de drept – „Se deschide calea abuzului politicianului” Președinții Curților de Apel din România au lansat un avertisment dur împotriva proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acuzând puterea executivă că urmărește „deprofesionalizarea” instituțiilor fundamentale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în prima etapă, 1 miliard de dolari
Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în județul vecin: Americanii vor investi, doar în...
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament
Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament Camera...
Știrea Zilei
VIDEO | Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în perioada regalității
Vizită a Familiei Regale a României la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Colegiul militar albaiulian, origini în...
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului
VIDEO SPECTACULOS | Se montează grinzile de oțel de greutăți impresionante la viaductul Variantei Ocolitoare a Blajului Moment deosebit pe...
Curier Județean
VIDEO | De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm să-i determinăm să refacă această clădire”
De ce zace în ruină „Ceainăria” dezafectată de lângă Poarta I a Cetății Alba Carolina. Primar: „E proprietate privată. Încercăm...
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU
INCENDIU de litieră de pădure în Horea: Intervin pompierii din Câmpeni, Ocolul Silvic și SVSU Un incendiu de litieră de...
Politică Administrație
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...