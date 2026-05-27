Apicultorii din România vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine. Legea a fost adoptată în Parlament

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege inițiat de parlamentari UDMR, prin care apicultorii vor beneficia de un sprijin financiar de 15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată.

Conform prevederilor actului normativ, ajutorul va fi acordat anual până în 2028, pentru fiecare familie de albine înregistrată oficial. Reprezentanții UDMR precizează că măsura are rolul de a susține producția autohtonă de miere și sectorul apicol din România.

Sprijinul de stat va fi acordat o singură dată pe an, pe o perioadă de trei ani.

Proiectul de lege al UDMR a fost votat miercuri de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, schema de ajutor de stat fiind elaborată de deputații UDMR Könczei Csaba, Kolcsár Károly, Magyar Loránd-Bálint și de senatorul Novák Levente.

Ajutorul de stat poate fi solicitat de persoane fizice care dețin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și persoane juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să dețină familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă și să dețină autorizațiile sanitar-veterinare necesare, potrivit Mediafax.

„Apicultorii din România se confruntă astăzi nu doar cu efectele condițiilor meteorologice nefavorabile și ale creșterii costurilor de producție, ci și cu o concurență tot mai accentuată pe piața mierii, determinată de produsele de import. Producătorii locali oferă produse de calitate, sigure și de încredere, iar pentru a-și putea menține competitivitatea au nevoie de un sprijin predictibil din partea statului. Noua schema de ajutor de stat poate reprezenta un ajutor concret pentru apicultori, având în vedere că o stupină familială deține în medie aproximativ 50 de familii de albine, ceea ce înseamnă un sprijin anual de circa 750 de euro”, a declarat Magyar Loránd-Bálint, deputat de Satu Mare, unul dintre inițiatorii proiectului legislativ.

Fondurile necesare schemei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituție responsabilă și pentru elaborarea normelor metodologice de aplicare a schemei. După lansarea programului, cererile de plată vor putea fi depuse la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

