VIDEO | De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro
De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro
Spațiile de servicii / parcări din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda „zac” în continuare nefolosite, problema neavând un termen clar de soluționare, după cum rezultă din explicațiile oferite de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, la solicitarea ziarulunirea.ro.
„Spațiile de servicii și Centrul de Întreținere și Monitorizare vor fi date în folosință numai după realizarea recepției la terminarea lucrărilor”, se arată în setul de precizări trimis de DRDP Cluj marți, 3 februarie 2026, în urma întrebărilor adresate de redactorii ziarulunirea.ro.
„Circulația pe lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș–Turda a fost deschisă de către antreprenorul Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor S.A.) & Euro Construct Trading 98 S.R.L. înainte de recepția la terminarea lucrărilor, deschiderea traficului realizându-se în baza unui proces-verbal de deschidere parțială a circulației, încheiat la data de 30.11.2021.
Conform avizului emis de CNAIR la data de 26 noiembrie 2021, s-a aprobat deschiderea circulației pe tronsonul de autostradă Sebeș–Turda lot 2, între km 17+000 și km 41+250, cu mențiunea explicită că accesele la spațiile de servicii și la Centrul de Întreținere și Monitorizare sunt închise
Spațiile de servicii și Centrul de Întreținere și Monitorizare vor fi date în folosință numai după realizarea recepției la terminarea lucrărilor, recepție care se va efectua ulterior finalizării tuturor lucrărilor și remedierilor asumate de Antreprenor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 845 din 24 octombrie 2018”, au explicat reprezentanții DRDP Cluj.
Pe Autostrada A10 Sebeș-Turda primele spații de servicii utilate, incluzând parcări și toalete și zone comerciale, au fost date în folosință în iulie 2022, fiind situate pe loturile finale (spre Turda).
La kilometrul 46 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda (Lotul 3, în zona Aiud) există de asemenea spații de servicii funcționale de tip S1. La fel, în proximitatea Mănăstirii Dumbrava.
Pe lotul 1 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, cel dintre Sebeș și Pârâul Iovului, sunt funcționale spații de servicii în zona Oarda.
Acestea au fost date în folosință în august 2022.
