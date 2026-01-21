Actualitate

VIDEO | Cum decurg lucrările pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1: Peste 550 de muncitori și operatori și 200 de utilaje pe teren pentru realizarea galeriilor tunelurilor

Cum decurg lucrările pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1: Peste 550 de muncitori și operatori și 200 de utilaje pe teren pentru realizarea galeriilor tunelurilor

Lucrările de pe sectorul autostrăzii A1 Margina – Holdea se desfășoară preponderent pentru realizarea galeriilor tunelurilor. Se lucrează în mai multe fronturi, atât în subteran, cât și în zonele realizate prin metoda cut & cover, conform etapelor tehnologice prevăzute în proiect, a transmis, miercuri, 21 ianuarie 2026, DRDP Timișoara.

La Tunelul 2, cel mai lung de pe acest sector (zona Holdea), execuția se realizează prin excavare în subteran și prin săpătură deschisă, în funcție de soluția tehnică adoptată pe fiecare porțiune. La galeria T2 executată de antreprenorul UMB, lungimea totală este de 1.985 metri. Până în prezent, au fost excavați 660 metri, din care o parte prin metoda ”cut & cover” și restul prin excavare în subteran. În galeria T2 executată de antreprenorul Euro Asfalt, cu o lungime totală de 1.825 metri, s-au realizat 796 metri de excavație, atât în subteran, cât și în zonele realizate de la suprafață.

La Tunelul 1, din zona localității Margina, lucrările de excavație sunt finalizate pe ambele galerii, iar șantierul a intrat în etapa de realizare a structurii de rezistență. Atât excavația, cât și aplicarea torcretului fin și fundațiile pentru bolta întoarsă sunt încheiate. Pe galeria executată de UMB, cu o lungime de 415 metri, se lucrează în prezent la hidroizolație și la realizarea primului element al căptușelii finale. În cazul celeilalte galerii, executată de Euro Asfalt, cu o lungime de 367,5 metri, hidroizolația este finalizată, iar lucrările continuă la căptușeala finală.

Mobilizarea în șantier este semnificativă: sunt implicați peste 550 muncitori și operatori, iar activitatea este susținută de circa 200 utilaje, autovehicule și echipamente specializate pentru lucrări de tunel. Stadiul fizic al lucrării este de 52%.

Lucrările continuă pe toate fronturile deschise, în condiții dificile de teren și vreme, cu aplicarea soluțiilor tehnice adecvate fiecărei etape de execuție, a precizat DRDP Timișoara.

foto: DRDP Timișoara

video: Cristian Pistol / CNAIR

