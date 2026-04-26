VIDEO | Cum au ieșit din belea trei femei împotmolite cu mașina în zăpadă în Munții Șureanu: Intervenție promptă a jandarmilor montani din Alba
Cum au ieșit din belea trei femei împotmolite cu mașina în zăpadă în Munții Șureanu: Intervenție promptă a jandarmilor montani din Alba
Duminică, 26 aprilie 2026, în jurul orei 14:00, printr-un apel la SNUAU 112, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au fost solicitați să intervină în sprijinul a trei persoane de sex feminin, din municipiul Deva (mamă, fiică și mătușă), care au rămas împotmolite cu autoturismul în zăpadă, pe un drum forestier din zona Poiana Muierii.
Cele trei femei se deplasau către un schit din zonă, însă, urmând indicațiile sistemului de navigație GPS, au ajuns pe un traseu dificil, impracticabil în condițiile actuale.
Echipajul de jandarmerie a intervenit prompt, iar după aproximativ o oră, persoanele au fost sprijinite și conduse în siguranță până pe DN 67C – Transalpina, fără a necesita îngrijiri medicale.
„Recomandăm cetățenilor ca, înainte de a se deplasa în zone montane, să se informeze cu privire la starea drumurilor și să evite traseele forestiere sau neamenajate, mai ales în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, este important ca deplasările să fie realizate cu autoturisme echipate corespunzător sezonului rece”, a transmis Jandarmeria Alba.
video: Jandarmeria Alba
VIDEO | Cum au ieșit din belea trei femei împotmolite cu mașina în zăpadă în Munții Șureanu: Intervenție promptă a jandarmilor montani din Alba
Cum au ieșit din belea trei femei împotmolite cu mașina în zăpadă în Munții Șureanu: Intervenție promptă a jandarmilor montani...
