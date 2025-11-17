VIDEO | Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina din acest an se apropie cu pași rapizi de finalizare. Ultimele detalii urmează să fie puse la punct înainte ca Târgul să își deschidă porțiile pe data de 21 noiembrie.
Albaiulienii și vizitatorii care vor dori să își petreacă timpul în Piața Visconti de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, locul unde a fost amplasat Târgul de Crăciun, urmează să aibă parte de mai multe activități, printre care: patinoar, carusel, diferite tentații gastronomice.
A fost amplasată și o scenă pe care urmează să pășească diferiți artiști care să întrețină atmosfera de sărbătoare cu muzică specifică.
Reamintim că, „Parcul de Crăciun” al Municipiului Alba Iulia (n.a. Târgul de Crăciun 2025) o să fie amplasat în Piața Visconti de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.
Se dorește ca evenimentul să ofere locuitorilor și turiștilor o experiență autentică a sărbătorilor de iarnă, printr-o combinație de activități recreative, gastronomie și spectacole dedicate tuturor categoriilor de public.
„Întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un agent economic care se va obliga să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci, ș.a.).
Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxei de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare”, se arată în proiectul de hotărâre ajuns pe masa consilierilor locali.
