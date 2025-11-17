Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina din acest an se apropie cu pași rapizi de finalizare. Ultimele detalii urmează să fie puse la punct înainte ca Târgul să își deschidă porțiile pe data de 21 noiembrie.

Albaiulienii și vizitatorii care vor dori să își petreacă timpul în Piața Visconti de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, locul unde a fost amplasat Târgul de Crăciun, urmează să aibă parte de mai multe activități, printre care: patinoar, carusel, diferite tentații gastronomice. 

A fost amplasată și o scenă pe care urmează să pășească diferiți artiști care să întrețină atmosfera de sărbătoare cu muzică specifică.

Reamintim că, „Parcul de Crăciun” al Municipiului Alba Iulia (n.a. Târgul de Crăciun 2025) o să fie amplasat în Piața Visconti de pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026. 

Se dorește ca evenimentul să ofere locuitorilor și turiștilor o experiență autentică a sărbătorilor de iarnă, printr-o combinație de activități recreative, gastronomie și spectacole dedicate tuturor categoriilor de public.

„Întreaga activitate comercială va asigurată și operată de către un agent economic care se va obliga să asigure întreaga logistică privind amenajarea și derularea activităților din cadrul „Parcului de Crăciun” (căsuțe/corturi, mese, scaune, bănci, ș.a.).

Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxei de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare”, se arată în proiectul de hotărâre ajuns pe masa consilierilor locali.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

17 noiembrie 2025

De

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?” Anul 2025, la fel ca și ultimii ani, s-a dovedit extrem de slab pentru turismul din județul Alba. Continuăm să fim […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 8 ore

în

17 noiembrie 2025

De

Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro Doi tineri din județul Alba, din localitatea Aiud, au fost reținuți de polițiștii din Copșa Mică, fiind bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din localitate și ar fi […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 noiembrie 2025

De

Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop” Automatul de brânzeturi! Aceasta este ideea care i-a crescut fermierului Nicolae Romoșan, din Vințu de Jos, vânzările, într-o perioadă când piața este în picaj […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA

,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul...
Actualitateacum 4 ore

Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025”

Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 31 de minute

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”

Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni

Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni Pregătirile...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Toate cadrele medicale s-au comportat exemplar”

Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Un părinte a...
Curier Județeanacum 6 ore

FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin

FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor

Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Politică Administrațieacum 14 ore

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea