A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei. Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști
A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei. Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști
Un bărbat de 35 de ani, din Galda de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iulie 2026, polițiștii de investigații din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 35 de ani, ar fi abordat-o pe o femeie, în vârstă de 30 de ani, care se afla pe centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia, în scopul întreținerii unor relații sexuale contra cost.
Acesta ar fi întreținut relații sexuale cu femeia, prin violență, și i-ar fi sustras geanta în care se afla suma de 300 de lei.
În cursul zilei de azi, 14 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate.
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A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei. Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști
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