VIDEO. Coroană cu flori și moment de reculegere, la Statuia lui Ion I. C. Brătianu din Alba Iulia, la 143 de ani de la înființarea PNL. Zeci de liberali, prezenți

O coroană cu flori, cu două benzi tricolore, a fost depusă, joi, la Statuia lui Ion I. C. Brătianu din Alba Iulia, la împlinirea a 143 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal (PNL), zeci de membrii ai acestei formațiuni fiind prezenți.

Cu această ocazie, s-a ținut și un moment de regulegere.

Partidul Naţional Liberal este cel mai vechi partid politic din România, conturându-se ca formaţiune politică la 24 mai 1875, la iniţiativa mai multor lideri printre care Dumitru şi Ion C. Brătianu, C. A. Rosetti şi fraţii Goleşti.

on C. Brătianu a fost primul preşedinte al PNL, până la moartea sa în 1891, urmat de Dumitru Brătianu (1891 – 1892), Dimitrie Sturdza (1892 – 1908), Ion I. C. Brătianu (1908 – 1927), Vintilă Brătianu (1927 – 1930), Ion G. Duca (1930 – 1933), care a fost asasinat de legionari, şi Constantin I. C. Brătianu (1933 – 1950), care a fost întemniţat de comunişti la penitenciarul Sighet, unde a şi murit.

Instaurarea regimului comunist şi proclamarea Republicii, la 30 decembrie 1947, a dus la întreruperea activităţii politice a PNL. O mare parte a fruntaşilor săi au fost închişi, murind în închisorile comuniste, în vreme ce alţii au fost forţaţi să ia calea exilului.

La 26 iulie 2014, a avut loc Congresul de fuziune între PNL şi PDL, denumirea noul partid fiind PNL. La 18 decembrie 2014, Alina Gorghiu a fost aleasă de Biroul Politic Naţional preşedinte al vechiului PNL, ea exercitând şi funcţia de copreşedinte al noului PNL, alături de Vasile Blaga, până în 2017, când va fi organizat un congres de alegere a conducerii partidului.

loading...