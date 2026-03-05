Actualitate

VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă

Lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă, în această perioadă fiind montate ,,panourile grătarului des în zona prizei de apă a barajului”. Operațiunea se desfășoară cu ajutorul unui elicopter, din cauza accesului dificil în zonă.

Intervențiile au loc într-o fereastră tehnologică limitată, stabilită în funcție de programul de golire și reumplere a lacului Vidraru. Respectarea acestui calendar este esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor.

,,Lucrările din cadrul proiectului de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă într-un ritm susținut. În aceste zile, în zona prizei de apă a barajului Vidraru, se desfășoară montajul panourilor grătarului des, un element esențial pentru protecția instalațiilor hidrotehnice ale centralei. Din cauza accesului dificil în această zonă, transportul și poziționarea panourilor se realizează cu ajutorul unui elicopter, o operațiune complexă care necesită coordonare precisă și respectarea strictă a condițiilor de siguranță.

Intervențiile sunt realizate într-o fereastră tehnologică limitată, corelată cu programul de golire și reumplere a lacului Vidraru. Respectarea acestui program este esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor și pentru menținerea graficului general de execuție. 

Proiectul de retehnologizare de la Vidraru reprezintă una dintre cele mai importante investiții în modernizarea infrastructurii hidroenergetice din România, contribuind la consolidarea securității energetice”, se arată într-un mesaj transmis de Hidroelectrica pe o rețea de socializare.

Barajul Vidraru, construit între 1960 și 1966 pe râul Argeș, are 166 m înălțime și produce energie hidro. Lacul Vidraru, creat artificial, are o suprafață de aproape 9 km².

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

5 martie 2026

De

PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026 Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de […]

Citește mai mult

Actualitate

Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 martie 2026

De

Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026 În luna ianuarie 2026, inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), precum și cei ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și ai Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a […]

Citește mai mult

Actualitate

Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

5 martie 2026

De

Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț Prețurile de consum au continuat să crească la începutul anului 2026. În luna ianuarie, acestea au fost mai mari cu 0,86% față de decembrie 2025, majorări fiind înregistrate […]

Citește mai mult