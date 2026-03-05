VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă

Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă

Lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă, în această perioadă fiind montate ,,panourile grătarului des în zona prizei de apă a barajului”. Operațiunea se desfășoară cu ajutorul unui elicopter, din cauza accesului dificil în zonă.

Intervențiile au loc într-o fereastră tehnologică limitată, stabilită în funcție de programul de golire și reumplere a lacului Vidraru. Respectarea acestui calendar este esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor.

,,Lucrările din cadrul proiectului de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă într-un ritm susținut. În aceste zile, în zona prizei de apă a barajului Vidraru, se desfășoară montajul panourilor grătarului des, un element esențial pentru protecția instalațiilor hidrotehnice ale centralei. Din cauza accesului dificil în această zonă, transportul și poziționarea panourilor se realizează cu ajutorul unui elicopter, o operațiune complexă care necesită coordonare precisă și respectarea strictă a condițiilor de siguranță.

Intervențiile sunt realizate într-o fereastră tehnologică limitată, corelată cu programul de golire și reumplere a lacului Vidraru. Respectarea acestui program este esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor și pentru menținerea graficului general de execuție.

Proiectul de retehnologizare de la Vidraru reprezintă una dintre cele mai importante investiții în modernizarea infrastructurii hidroenergetice din România, contribuind la consolidarea securității energetice”, se arată într-un mesaj transmis de Hidroelectrica pe o rețea de socializare.

Barajul Vidraru, construit între 1960 și 1966 pe râul Argeș, are 166 m înălțime și produce energie hidro. Lacul Vidraru, creat artificial, are o suprafață de aproape 9 km².

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI