VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă
Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă
Lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă, în această perioadă fiind montate ,,panourile grătarului des în zona prizei de apă a barajului”. Operațiunea se desfășoară cu ajutorul unui elicopter, din cauza accesului dificil în zonă.
Intervențiile au loc într-o fereastră tehnologică limitată, stabilită în funcție de programul de golire și reumplere a lacului Vidraru. Respectarea acestui calendar este esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor.
,,Lucrările din cadrul proiectului de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă într-un ritm susținut. În aceste zile, în zona prizei de apă a barajului Vidraru, se desfășoară montajul panourilor grătarului des, un element esențial pentru protecția instalațiilor hidrotehnice ale centralei. Din cauza accesului dificil în această zonă, transportul și poziționarea panourilor se realizează cu ajutorul unui elicopter, o operațiune complexă care necesită coordonare precisă și respectarea strictă a condițiilor de siguranță.
Intervențiile sunt realizate într-o fereastră tehnologică limitată, corelată cu programul de golire și reumplere a lacului Vidraru. Respectarea acestui program este esențială pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor și pentru menținerea graficului general de execuție.
Proiectul de retehnologizare de la Vidraru reprezintă una dintre cele mai importante investiții în modernizarea infrastructurii hidroenergetice din România, contribuind la consolidarea securității energetice”, se arată într-un mesaj transmis de Hidroelectrica pe o rețea de socializare.
Barajul Vidraru, construit între 1960 și 1966 pe râul Argeș, are 166 m înălțime și produce energie hidro. Lacul Vidraru, creat artificial, are o suprafață de aproape 9 km².
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026
PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026 Un număr de 4.688.092 de pensionari era înregistrat în februarie 2026 în România, cu 9.978 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de […]
Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026
Peste 450 de controale la serviciile sociale din România și sancțiuni de peste 470.000 de lei în ianuarie 2026 În luna ianuarie 2026, inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), precum și cei ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și ai Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a […]
Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț
Val de scumpiri în România: Inflația a ajuns la 9,62% în ianuarie 2026. Energia electrică, transportul feroviar și cafeaua au înregistrat cele mai mari creșteri de preț Prețurile de consum au continuat să crească la începutul anului 2026. În luna ianuarie, acestea au fost mai mari cu 0,86% față de decembrie 2025, majorări fiind înregistrate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă
Continuă lucrările de retehnologizare la Vidraru: Panourile sunt montate cu ajutorul unui elicopter din cauza accesului dificil în zonă Lucrările...
PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026
PENSII 2026: Care era pensia medie în România la finele lunii februarie 2026 Un număr de 4.688.092 de pensionari era...
Știrea Zilei
FOTO | Diana Belei, performanță de excepție la olimpiada de geografie, faza județeană: Eleva Școlii Gimnaziale ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia, calificată în faza națională
Diana Belei, performanță de excepție la olimpiada de geografie, faza județeană: Eleva Școlii Gimnaziale ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia, calificată...
5 martie: Ziua florii de colț. De ce este sărbătorit astăzi acest simbol al dragostei şi al purităţii?
5 martie: Ziua florii de colț. De ce este sărbătorit astăzi acest simbol al dragostei şi al purităţii? Floarea-de-colț, numită...
Curier Județean
Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România
Salariul mediu net în județul Alba, 4.882 lei în decembrie 2025. Locul 18 la nivel național, sub media din România...
AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie 2026: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de peste 150.000 de lei în Alba în urma controalelor sanitar-veterinare în sectorul produselor de origine non-animală din februarie...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...