A murit Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock: Interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart” avea 75 de ani
A murit Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock: Interpreta piesei „Total Eclipse of the Heart” avea 75 de ani
Legendara cântăreaţă britanică Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock, cunoscută pentru melodii celebre din anii 1980, precum „Total Eclipse of the Heart” şi „Holding Out for a Hero”, a murit la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Portugalia, unde era internată pentru tratamentul unei afecțiuni.
„Familia şi echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunţe că Bonnie a decedat în mod neaşteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care primea tratament”, se arată într-o declaraţie publicată joi pe site-ul cântăreţei.
Cântăreaţa fusese internată în urma unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. În luna mai, Bonnie Tyler a fost transportată de urgenţă la un spital din Faro, Portugalia, pentru o intervenţie chirurgicală de urgenţă la nivelul abdomenului şi a fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea.
Un purtător de cuvânt a declarat între timp că artista ieşise din comă, însă se afla încă în stare foarte gravă, la secţia de terapie intensivă. La momentul respectiv, s-a precizat că starea sa era în curs de îmbunătăţire, medicii declarându-se „încrezători” că se va recupera, însă menţionând că progresul era „lent”.
Cântăreaţa galeză urma să înceapă la 22 mai un turneu european, care includea concerte în Germania, Austria, Danemarca, înainte de a se finaliza în Ţara Galilor, în decembrie.
Bonnie Tyler a rămas în istoria muzicii datorită unor piese devenite clasice, precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It’s a Heartache”, melodii care au cucerit topurile internaționale și au transformat-o într-una dintre cele mai apreciate artiste ale anilor ’80.
Vestea morții sale vine la două luni după ce artista fusese internată de urgență într-un spital din Faro, Portugalia, unde locuia o parte din timp. La începutul lunii mai, Bonnie Tyler a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la nivel intestinal, iar ulterior medicii au decis să o plaseze în comă indusă pentru a-i sprijini recuperarea.
Pe 15 iunie, familia anunța că artista ieșise din comă, însă rămânea internată la terapie intensivă și era în continuare în stare gravă. Din acest motiv, toate concertele programate pentru vara lui 2026 au fost anulate sau amânate. Medicii sperau atunci într-o recuperare lentă, dar favorabilă.
Cu o carieră de peste cinci decenii, Bonnie Tyler a vândut milioane de albume în întreaga lume și a rămas una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii internaționale, datorită timbrului său răgușit și interpretărilor care au făcut istorie.
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