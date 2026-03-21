VIDEO | Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a

Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat, în 20 martie 2026, cea de-a treia ediție a concursului de crossfit dedicat Zilei Poliției Române, competiție la care au participat cei mai buni sportivi din structurile inspectoratului.

Concursul a inclus un traseu complex, format din 10 ateliere menite să testeze viteza, rezistența, îndemânarea și forța participanților. La categoria până în 36 de ani, pe primul loc s-a clasat Ț.P., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar la categoria peste 36 de ani, câștigător a fost B.A.,  din cadrul aceleași structuri.

Conform IPJ Alba, în cadrul activităților sportive dedicate Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat un concurs de crossfit, aflat la cea de-a treia ediție.

Concursul a avut loc ieri, 20 martie 2026 și i-a adus împreună pe cei mai buni sportivi din structurile inspectoratului, concurenții având de parcurs un traseu complex, format din 10 ateliere care le-au testat calitățile motrice, de viteză, de rezistență, îndemânare și forță.

La categoria până la 36 de ani, câștigător a fost Ț.P., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, urmat de Klamer Alexandru, din cadrul Serviciului Logistic  și C.O., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar la cea peste 36 de ani, locul I a fost ocupat de B. A., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, urmat de Novăcean Cătălin, din cadrul Serviciului Criminalistic și Jude Daniel, din cadrul Serviciului Comunicații și Informatică. 

Activitatea a fost coordonată de polițiștii Biroului Pregătire Profesională și a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, al Asociației Sportive Dinamo, al Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba, al Asociației APULUM, precum și al sindicatelor S.N.P.P.C, PRO LEX, DIAMANTUL și EUROPOL.

Curier Județean

Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și lipsire de libertate

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

21 martie 2026

De

Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și lipsire de libertate Un bărbat din Teiuș, de 43 de ani, a fost depistat și reținut de oamenii legii din Alba, în data de 20 martie 2026.  El este posesorul unui mandat de arestare preventivă, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire de libertate

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

21 martie 2026

De

Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire de libertate Un bărbat de 53 de ani din Alba Iulia a fost depistat și reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare […]

Citește mai mult

Curier Județean

O femeie și un bărbat din Aiud, REȚINUȚI după ce au furat produse nealimentare dintr-un magazin din Alba Iulia. Sunt cercetați de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

21 martie 2026

De

O femeie și un bărbat din Aiud, REȚINUȚI după ce au furat produse nealimentare dintr-un magazin din Alba Iulia. Sunt cercetați de oamenii legii Doi aiudeni, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 41 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Alba Iulia, fiind cercetați pentru furt, după ce ar fi […]

Citește mai mult