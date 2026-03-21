VIDEO | Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a
Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat, în 20 martie 2026, cea de-a treia ediție a concursului de crossfit dedicat Zilei Poliției Române, competiție la care au participat cei mai buni sportivi din structurile inspectoratului.
Concursul a inclus un traseu complex, format din 10 ateliere menite să testeze viteza, rezistența, îndemânarea și forța participanților. La categoria până în 36 de ani, pe primul loc s-a clasat Ț.P., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar la categoria peste 36 de ani, câștigător a fost B.A., din cadrul aceleași structuri.
Conform IPJ Alba, în cadrul activităților sportive dedicate Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat un concurs de crossfit, aflat la cea de-a treia ediție.
Concursul a avut loc ieri, 20 martie 2026 și i-a adus împreună pe cei mai buni sportivi din structurile inspectoratului, concurenții având de parcurs un traseu complex, format din 10 ateliere care le-au testat calitățile motrice, de viteză, de rezistență, îndemânare și forță.
La categoria până la 36 de ani, câștigător a fost Ț.P., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, urmat de Klamer Alexandru, din cadrul Serviciului Logistic și C.O., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar la cea peste 36 de ani, locul I a fost ocupat de B. A., din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, urmat de Novăcean Cătălin, din cadrul Serviciului Criminalistic și Jude Daniel, din cadrul Serviciului Comunicații și Informatică.
Activitatea a fost coordonată de polițiștii Biroului Pregătire Profesională și a fost organizată cu sprijinul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, al Asociației Sportive Dinamo, al Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba, al Asociației APULUM, precum și al sindicatelor S.N.P.P.C, PRO LEX, DIAMANTUL și EUROPOL.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
VIDEO | Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a
Concurs de crossfit la IPJ Alba: Polițiștii și-au testat forța, viteza și rezistența în cadrul ediției a III-a Inspectoratul de...
Politică Administrație
Opinii Comentarii
