FOTO | Cinci percheziții domiciliare în Alba și Sibiu: Bărbat din Șugag, REȚINUT după ce a fraudat sistemul integrat pentru păduri. Polițiștii au ridicat mii de lei

Cinci percheziții domiciliare în Alba și Sibiu: Bărbat din Șugag, REȚINUT după ce a fraudat sistemul forestier. Polițiștii au ridicat mii de lei

Un bărbat de 53 de ani din Șugag a fost reținut de polițiștii din Sebeș, în urma unor percheziții ce au vizat fraude informatice în sistemul integrat pentru păduri și furt.

În urma descinderilor din Alba și Sibiu, anchetatorii au ridicat documente, electronice și peste 6.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în dosare penale privind săvârșirea infracțiunilor de introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri și furt.

La data de 17 iunie 2026, polițiștii din municipiul Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Șugag, bănuit de săvârșirea infracțiunii de introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri.

Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Șugag, în municipiul Sebeș și în localitatea Jina, județul Sibiu, fiind descoperite și ridicate mai multe documente, aparatură electronică și suma de 6.037 de lei.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului.

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