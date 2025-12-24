FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro
FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro
Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut după o finală extrem de discutată, marea finală din emisiunea Chefi la Cuțite și nu a reușit să meargă acasă cu cei 30.000 de euro.
La capătul unei finale intense, chef Alexandru Helju, originar din Sebeș, a pierdut concursul culinar la care au participat foarte mulți bucătari și pasionați de bucătărie talentați. Astfel, bărbatul nu a reușit să plece acasă cu suma de 30.000 de euro.
Reamintim că, pe 23 decembrie a avut loc marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce cu o seară înainte, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în semifinală.
Chef Alexandru Sautner a intrat în Semifinală cu un concurent, Alex Helju, Chef Richard are patru semifinaliști, Maria Quagliano, Sergiu Deac, Luca Zvaleni și Sorina Jumuga, Chef Ștefan Popescu luptă cu Ștefana Mercori și Ioan Bârgu, iar Chef Orlando Zaharia este reprezentat de Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite.
Chef Sautner s-a bazat pe un singur reprezentant puternic, Alex Helju, iar alegerea a fost aproape de adevărat, însă concurentul a pierdut finala.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Canep Art, proiect născut în Alba din dorința de a readuce în prezent tradițiile și meșteșugurile autentice. Identitatea românească adusă în prezent prin ateliere de cusut și brodat
Canep Art, proiect născut în Alba din dorința de a readuce în prezent tradițiile și meșteșugurile autentice. Identitatea românească adusă în prezent prin ateliere de cusut și brodat Cu siguranță fiecare dintre noi a auzit povești despre tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile românești, fiecare zonă având o frumusețe aparte. De curând am cunoscut-o pe Anca Țîrlea, […]
Tradiții și superstiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt păstrate cu sfințenie, în toate regiunile țării
Tradiții și superstiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt păstrate cu sfințenie, în toate regiunile țării Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul, a reușit în România să încorporeze o serie de tradiții cu substrat păgân, care au rămas în diferite zone ale țării, încă din timpurile precreștine. Potrivit credințelor, obiceiurile au fost păstrate pentru caracterul lor […]
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie” În prag de sărbători, motocicliștii Lupii Sigidavei din Cugir au adus bucurie și speranță în casele oamenilor mai puțin norocoși, unde lipsurile sunt multe, iar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La noapte vine Moş Crăciun! Cadouri mult dorite, sub brăduţul frumos luminat. Află povestea Moşului
La noapte vine Moş Crăciun! Cadouri mult dorite, sub brăduţul frumos luminat. Află povestea Moşului Uraaa!!! Mai sunt câteva ore...
Mesaje de Crăciun 2025: URĂRI şi FELICITĂRI de Sărbătoarea Nașterii Domnului
Mesaje de Crăciun 2025: Cele mai frumoase urări şi felicitări pentru sărbătorile de iarnă Sărbătoarea Crăciunului este un prilej de...
Știrea Zilei
FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro
FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la...
FOTO | Canep Art, proiect născut în Alba din dorința de a readuce în prezent tradițiile și meșteșugurile autentice. Identitatea românească adusă în prezent prin ateliere de cusut și brodat
Canep Art, proiect născut în Alba din dorința de a readuce în prezent tradițiile și meșteșugurile autentice. Identitatea românească adusă...
Curier Județean
FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba
Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități...
FOTO | Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar”
Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar” Un vânător a reușit să recolteze...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...
AJUNUL CRĂCIUNULUI: Obiceiuri și superstiții la români. Sfințirea mesei de Ajun și vestirea Nașterii Domnului
AJUNUL CRĂCIUNULUI: Obiceiuri și superstiții la români. Sfințirea mesei de Ajun și vestirea Nașterii Domnului În tradiția populară, Ajunul Crăciunului,...