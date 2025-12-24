FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro

Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut după o finală extrem de discutată, marea finală din emisiunea Chefi la Cuțite și nu a reușit să meargă acasă cu cei 30.000 de euro.

La capătul unei finale intense, chef Alexandru Helju, originar din Sebeș, a pierdut concursul culinar la care au participat foarte mulți bucătari și pasionați de bucătărie talentați. Astfel, bărbatul nu a reușit să plece acasă cu suma de 30.000 de euro.

Reamintim că, pe 23 decembrie a avut loc marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce cu o seară înainte, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în semifinală.

Chef Alexandru Sautner a intrat în Semifinală cu un concurent, Alex Helju, Chef Richard are patru semifinaliști, Maria Quagliano, Sergiu Deac, Luca Zvaleni și Sorina Jumuga, Chef Ștefan Popescu luptă cu Ștefana Mercori și Ioan Bârgu, iar Chef Orlando Zaharia este reprezentat de Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite.

Chef Sautner s-a bazat pe un singur reprezentant puternic, Alex Helju, iar alegerea a fost aproape de adevărat, însă concurentul a pierdut finala.

