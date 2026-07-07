FOTO | Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă

Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă

Trei tineri, care au crezut că nu îi vede nimeni, au fost surprinși de camerele de supraveghere și au fost astfel identificați și amendați cu 2.700 de lei, după ce și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă cu o bicicletă.

Cele trei persoane au fost sancționate contravențional în urma incidentului petrecut în localitatea Vinerea, în apropiere de Cugir.

În noaptea de 6 iunie 2026, în jurul orei 02:00, pe strada Teiului din localitatea Vinerea, trei tineri au fost surprinși de camerele sistemului de supraveghere video în timp ce încălcau prevederile legale privind ordinea publică și utilizarea domeniului public.

În urma analizării imaginilor și a activităților de identificare desfășurate de polițiștii locali, toate persoanele implicate au fost identificate, iar la data de 4 iulie 2026 procedura contravențională a fost finalizată.

În urma verificărilor au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale:

-500 lei pentru aprinderea și întreținerea unui foc pe domeniul public fără acordul autorităților locale (3 sancțiuni);

-800 lei pentru blocarea parțială a carosabilului prin amplasarea unei biciclete, îngreunând circulația;

-400 lei pentru satisfacerea necesităților fiziologice pe domeniul public.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 2.700 de lei.

,,Imaginea care însoțește această postare este extrasă din sistemul de supraveghere video și demonstrează că persoanele care încalcă legea pot fi identificate și sancționate chiar și după producerea faptelor.

Poliția Locală Cugir monitorizează permanent domeniul public și va continua să intervină ori de câte ori sunt constatate fapte care afectează ordinea publică, siguranța cetățenilor sau patrimoniul public.

Dacă sunteți martorii unor fapte antisociale, sesizați de îndată Poliția Locală Cugir sau celelalte autorități competente. Dispecerat Poliția Locală Cugir: 0258 755 455”, au scris pe Facebook reprezentanții Poliției Locale Cugir.

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