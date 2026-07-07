FOTO | Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă
Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă
Trei tineri, care au crezut că nu îi vede nimeni, au fost surprinși de camerele de supraveghere și au fost astfel identificați și amendați cu 2.700 de lei, după ce și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă cu o bicicletă.
Cele trei persoane au fost sancționate contravențional în urma incidentului petrecut în localitatea Vinerea, în apropiere de Cugir.
În noaptea de 6 iunie 2026, în jurul orei 02:00, pe strada Teiului din localitatea Vinerea, trei tineri au fost surprinși de camerele sistemului de supraveghere video în timp ce încălcau prevederile legale privind ordinea publică și utilizarea domeniului public.
În urma analizării imaginilor și a activităților de identificare desfășurate de polițiștii locali, toate persoanele implicate au fost identificate, iar la data de 4 iulie 2026 procedura contravențională a fost finalizată.
În urma verificărilor au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale:
-500 lei pentru aprinderea și întreținerea unui foc pe domeniul public fără acordul autorităților locale (3 sancțiuni);
-800 lei pentru blocarea parțială a carosabilului prin amplasarea unei biciclete, îngreunând circulația;
-400 lei pentru satisfacerea necesităților fiziologice pe domeniul public.
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 2.700 de lei.
,,Imaginea care însoțește această postare este extrasă din sistemul de supraveghere video și demonstrează că persoanele care încalcă legea pot fi identificate și sancționate chiar și după producerea faptelor.
Poliția Locală Cugir monitorizează permanent domeniul public și va continua să intervină ori de câte ori sunt constatate fapte care afectează ordinea publică, siguranța cetățenilor sau patrimoniul public.
Dacă sunteți martorii unor fapte antisociale, sesizați de îndată Poliția Locală Cugir sau celelalte autorități competente. Dispecerat Poliția Locală Cugir: 0258 755 455”, au scris pe Facebook reprezentanții Poliției Locale Cugir.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială pentru stingerea unui incendiu în comuna Ciugud, satul Șeușa, astăzi, 7 iulie 2026. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol […]
VIDEO | „Cel mai puternic pompier 2026”, etapa națională, la Alba Iulia: Cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare
„Cel mai puternic pompier 2026”, etapa națională, la Alba Iulia: Cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare Mâine, 8 iulie 2026, începând cu ora 08:15, în Piața Toboșarului din municipiul Alba Iulia, va avea loc deschiderea oficială a competiției „Cel […]
FOTO | Liceul din Alba unde, de 14 ani, toți elevii promovează Bacalaureatul: În 2026, aproape 60 din cei 143 de absolvenți au avut medii peste 9
Liceul din Alba unde, de 14 ani, toți elevii promovează Bacalaureatul: În 2026, aproape 60 din cei 143 de absolvenți au avut medii peste 9,00 Este al 14-lea an consecutiv în care la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia se înregistrează promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat. Cei 143 de absolvenți ai Promoției […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate: „Dialogul social contribuie la stabilitate, echitate și performanță...
Cum va fi vremea în România până la mijlocul lunii iulie 2026: De la temperaturi apropiate de normalul perioadei și episoade de instabilitate atmosferică, la zile caniculare
Cum va fi vremea în România până la mijlocul lunii iulie 2026: De la temperaturi apropiate de normalul perioadei și...
Știrea Zilei
STP avertizează: Atribuirea de urgență a transportului public din Alba Iulia poate pune în pericol finanțarea PNRR. Memoriu de 33 de pagini adresat consilierilor locali
STP avertizează: Atribuirea de urgență a transportului public din Alba Iulia poate pune în pericol finanțarea PNRR. Memoriu de 33...
Grevă generală în Sănătate: Federația SANITAS a decis declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului. Motivele și revendicările
Grevă generală în Sănătate: Federația SANITAS a decis declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului. Motivele și revendicările...
Curier Județean
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia...
FOTO | Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă
Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe...
Politică Administrație
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să...
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...