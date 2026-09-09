Video | Ce spune inspectorul general școlar din Alba după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule: ,,Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei”

Ce spune inspectorul general școlar din Alba după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule: ,,Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei”

Cornel Sandu, inspectorul general școlar Alba, a vorbit despre demersurile referitoare la modul în care au fost calculate și plătite anumite sume rezultate din hotărârile judecătorești definitive, după ce Ministerului Educației și Cercetării a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Alba acest lucru.

Cornel Sandu: ,,Trebuie să aducă anumite documente din școli în urma unei acțiuni a Corpului de Control al Ministrului Educației”

Inspectorul general școlar Alba a explicat că marea majoritate a reprezentanților școlilor din județ s-au prezentat ieri, 8 septembrie, la ISJ Alba, unde au trebuit să aducă anumite documente, în urma unei acțiuni de control desfășurate de Corpul de Control al ministrului Educației:

,,Deci sunt aproape toți, mai puțin reprezentanții a șapte școli, care trebuie să aducă anumite documente din școli în urma unei acțiuni a Corpului de Control al Ministrului Educației, care verifică modalitatea în care școlile au calculat și achitat anumite hotărâri judecătorești.”, a explicat Cornel Sandu.

,,Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei”

Cornel Sandu a precizat că este vorba despre anumite sume care nu sunt normale, în timp ce altele au fost calculate eronat. În unele cazuri, sumele ajung la ordinul zecilor de mii de lei:

,,Sunt niște sume… unele sume sunt normale și nu sunt probleme la ele, altele se pare că sunt calculate eronat. Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei. Undeva la 50-60 de mii de lei e cea mai mare sumă care știu eu că s-ar fi plătit în școli în urma acțiunilor în instanță.”, a mai explicat inspectorul general școlar Alba.

Acesta a precizat că la nivel de județ au existat acțiuni ale sindicatului sau, uneori, ale personalului didactic nereprezentat de sindicat în instanță pentru obținerea unor anumite sporuri în fiecare școală din județ, excepție făcând doar 7 unități de învățământ.

Întrebat dacă anumite școli s-au apărat în instanță sau au existat și excepții, Cornel Sandu a spus că:

,,Au fost și școli care nu s-au aparat. Marea majoritate s-au apărat în instanță, au fost și școli care nu s-au apărat în instanță și aici se pare că directorul, reprezentantul legal la acea școală, are o culpă.”, a afirmat, la final, Cornel Sandu, inspectorul general școlar Alba.

Reamintim că, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Alba a inițiat recent demersuri referitoare la modul în care au fost calculate și plătite anumite sume rezultate din hotărâri judecătorești definitive. La sfârșitul lunii august 2026 au fost transmise în premieră către unitățile de învățământ informări prin care s-a solicitat analizarea modului de acordare a calificativelor pentru personalul didactic auxiliar care a avut atribuții privind calcularea și plata acestor drepturi salariale.

Un argument invocat este faptul că, în perioada august–septembrie 2025, calculele privind aceste drepturi ar fi fost reverificate la nivelul Departamentului Financiar-Contabil al ISJ Alba, în cadrul unor verificări/audituri, iar plățile au continuat în forma rezultată în urma acestor verificări.

În dimineața zilei de marți, 8 septembrie 2026, li s-a cerut unităților de învățământ din județ ca, în aceeași zi, până la ora 14:00, în format electronic Excel, respectiv până la ora 16:00, în format letric, să recalculeze și să depună, pentru a treia oară în răstimp de câteva luni, macheta și calculele aferente sumelor plătite cu titlul de Hotărâri Judecătorești Definitive câștigate de sindicate în perioada 2021–2026.

În după-amiaza zilei de marți, 8 septembrie 2026, numeroși reprezentanți ai unităților școlare din județ erau prezenți la sediul din Alba Iulia al Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Oamenii nu-și ascundeau nemulțumirea că solicitările care le-au fost adresate prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Alba i-au pus în situația de a face respectivele analize pe repede înainte.

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