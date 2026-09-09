Video | Ce spune inspectorul general școlar din Alba după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule: ,,Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei”
Ce spune inspectorul general școlar din Alba după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule: ,,Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei”
Cornel Sandu, inspectorul general școlar Alba, a vorbit despre demersurile referitoare la modul în care au fost calculate și plătite anumite sume rezultate din hotărârile judecătorești definitive, după ce Ministerului Educației și Cercetării a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Alba acest lucru.
Cornel Sandu: ,,Trebuie să aducă anumite documente din școli în urma unei acțiuni a Corpului de Control al Ministrului Educației”
Inspectorul general școlar Alba a explicat că marea majoritate a reprezentanților școlilor din județ s-au prezentat ieri, 8 septembrie, la ISJ Alba, unde au trebuit să aducă anumite documente, în urma unei acțiuni de control desfășurate de Corpul de Control al ministrului Educației:
,,Deci sunt aproape toți, mai puțin reprezentanții a șapte școli, care trebuie să aducă anumite documente din școli în urma unei acțiuni a Corpului de Control al Ministrului Educației, care verifică modalitatea în care școlile au calculat și achitat anumite hotărâri judecătorești.”, a explicat Cornel Sandu.
,,Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei”
Cornel Sandu a precizat că este vorba despre anumite sume care nu sunt normale, în timp ce altele au fost calculate eronat. În unele cazuri, sumele ajung la ordinul zecilor de mii de lei:
,,Sunt niște sume… unele sume sunt normale și nu sunt probleme la ele, altele se pare că sunt calculate eronat. Au fost, în cazuri extreme, și sume de ordinul zecilor de mii de lei. Undeva la 50-60 de mii de lei e cea mai mare sumă care știu eu că s-ar fi plătit în școli în urma acțiunilor în instanță.”, a mai explicat inspectorul general școlar Alba.
Acesta a precizat că la nivel de județ au existat acțiuni ale sindicatului sau, uneori, ale personalului didactic nereprezentat de sindicat în instanță pentru obținerea unor anumite sporuri în fiecare școală din județ, excepție făcând doar 7 unități de învățământ.
Întrebat dacă anumite școli s-au apărat în instanță sau au existat și excepții, Cornel Sandu a spus că:
,,Au fost și școli care nu s-au aparat. Marea majoritate s-au apărat în instanță, au fost și școli care nu s-au apărat în instanță și aici se pare că directorul, reprezentantul legal la acea școală, are o culpă.”, a afirmat, la final, Cornel Sandu, inspectorul general școlar Alba.
Citește și: Video | Recalculăm până iese bine? Coadă cu tabele la ISJ Alba, după ce școlile au fost chemate pentru a treia oară să refacă aceleași calcule. Lider sindical: „Nu contabilii și secretarele trebuie să plătească pentru presupusele erori…”
Reamintim că, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Alba a inițiat recent demersuri referitoare la modul în care au fost calculate și plătite anumite sume rezultate din hotărâri judecătorești definitive. La sfârșitul lunii august 2026 au fost transmise în premieră către unitățile de învățământ informări prin care s-a solicitat analizarea modului de acordare a calificativelor pentru personalul didactic auxiliar care a avut atribuții privind calcularea și plata acestor drepturi salariale.
Un argument invocat este faptul că, în perioada august–septembrie 2025, calculele privind aceste drepturi ar fi fost reverificate la nivelul Departamentului Financiar-Contabil al ISJ Alba, în cadrul unor verificări/audituri, iar plățile au continuat în forma rezultată în urma acestor verificări.
În dimineața zilei de marți, 8 septembrie 2026, li s-a cerut unităților de învățământ din județ ca, în aceeași zi, până la ora 14:00, în format electronic Excel, respectiv până la ora 16:00, în format letric, să recalculeze și să depună, pentru a treia oară în răstimp de câteva luni, macheta și calculele aferente sumelor plătite cu titlul de Hotărâri Judecătorești Definitive câștigate de sindicate în perioada 2021–2026.
În după-amiaza zilei de marți, 8 septembrie 2026, numeroși reprezentanți ai unităților școlare din județ erau prezenți la sediul din Alba Iulia al Inspectoratului Școlar Județean Alba.
Oamenii nu-și ascundeau nemulțumirea că solicitările care le-au fost adresate prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Alba i-au pus în situația de a face respectivele analize pe repede înainte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent
Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent Acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice de medie și joasă tensiune continuă în județul Alba. Echipele implicate au intervenit miercuri, 9 septembrie 2026, în comuna Bistra, unde au fost […]
Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba
Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba Un incident grav a avut loc miercuri, puțin înainte de ore 12.00, în apropiere de Sebeș. O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru căutarea-salvarea și acordarea primului ajutor medical […]
13 septembrie 2026 | “Moștenire Vie – Ediția II” aduce tradițiile, jocurile și comunitatea împreună, la Sebeș
“Moștenire Vie – Ediția II” aduce tradițiile, jocurile și comunitatea împreună, la Sebeș Rotary Club Sebeș organizează duminică, 13 septembrie 2026, cea de-a doua ediție a evenimentului „Moștenire Vie”, în curtea Bisericii Evanghelice din Sebeș. Evenimentul se va desfășura între orele 14:00 și 19:00, iar intrarea este liberă. Dedicat familiei și comunității, „Moștenire Vie” își […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sondaj | Românii vor introducerea uniformelor, a monitorizării audio-video și a testelor antidrog în școli
Românii vor introducerea uniformelor, a monitorizării audio-video și a testelor antidrog în școli Românii sunt împărțiți în privința modului în...
9-10 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade
9-10 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maximele vor fi cuprinse între...
Știrea Zilei
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică măsura
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică...
Foto | XEO – 10 ani de robotică, generații și curaj. O poveste începută la Alba Iulia continuă cu o nouă echipă FTC: XEO Academy
XEO – 10 ani de robotică, generații și curaj. O poveste începută la Alba Iulia continuă cu o nouă echipă...
Curier Județean
Video | Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent
Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și...
Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba
Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba Un...
Politică Administrație
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între partide
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație
Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație A sunat clopoțelul,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătoriți
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătorite Sfânta Maria Mică este sărbătorită...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023, Adormirea...