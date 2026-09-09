9-10 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade

Meteorologii ANM au emis miercuri dimineața noi avertizări cod galben de caniculă, valabile în Alba și alte zone din țară, în perioada 9-10 septembrie 2026. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 3 grade Celsius.

COD GALBEN 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18

Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

COD GALBEN 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18

Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

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