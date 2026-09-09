Foto | XEO – 10 ani de robotică, generații și curaj. O poveste începută la Alba Iulia continuă cu o nouă echipă FTC: XEO Academy

XEO – 10 ani de robotică, generații și curaj. O poveste începută la Alba Iulia continuă cu o nouă echipă FTC: XEO Academy

Team XEO #14278 a sărbătorit zece ani de la începutul unei povești care a adus împreună generații de elevi, profesori, mentori, părinți și susținători ai educației prin robotică.

Evenimentul aniversar „XEO – 10 ani de robotică, echipă și curaj” a început simbolic în locul în care s-a născut echipa, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, cel mai important partener al XEO de-a lungul acestei povești, și a continuat la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” al Municipiului Alba Iulia.

În prima parte a evenimentului, desfășurată în liceu, actualii membri și alumnii XEO s-au reîntors în locul în care au fost construite primele generații de roboți, alături de prof. Sebastian Onac, unul dintre profesorii fondatori ai echipei. A fost o revenire simbolică la punctul din care, în 2016, a început o poveste care avea să depășească în timp granițele școlii, ale orașului și chiar ale țării.

La eveniment au participat mentorii actuali ai echipei, prof. Livia Dioșan și prof. Diana Vasiu, Lucian Morgovan, City Manager al Municipiului Alba Iulia, peste 50 de elevi și alumni care au făcut parte din XEO de-a lungul celor zece ani, precum și părinții – unii dintre cei mai importanți susținători ai echipei și ai generațiilor care au trecut prin laboratorul de robotică.

De la primul robot la Inspire Award la Istanbul aniversarea a fost construită ca o călătorie prin cei zece ani de XEO

Prin mai multe paneluri, foști și actuali membri ai echipei, mentori și invitați au vorbit despre începuturile XEO, dezvoltarea echipei, experiențele trăite dincolo de construcția roboților și despre rolul pe care educația STEM îl poate avea în formarea unei generații.

Povestea a început în 2016, când câțiva elevi și profesori ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” au descoperit FIRST Tech Challenge și au decis să construiască o echipă de robotică la Alba Iulia. Au urmat primul laborator, primele linii de cod, primele mecanisme, primul Campionat Național și, inevitabil, primele greșeli din care echipa a învățat.

În 2018, XEO câștiga Inspire Award – Locul I la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România și obținea prima calificare la FIRST Championship Detroit, performanță repetată și în anul următor.

Zece sezoane au însemnat însă mult mai mult decât rezultate competiționale: generații diferite de elevi, proiecte pentru comunitate, XEO Talks, competiții și evenimente organizate la Alba Iulia, dezvoltarea FIRST LEGO League și sute de tineri care au intrat în contact cu robotica și domeniile STEM.

În cifre, povestea înseamnă 10 roboți construiți, 15 premii și distincții, 22 de competiții oficiale, peste 40 de orașe în care XEO a ajuns, peste 90 de proiecte și evenimente pentru comunitate și peste 1.000 de voluntari, copii și elevi implicați sau atinși prin activitățile echipei.

Unul dintre cele mai importante momente ale acestei istorii a venit în 2026, când XEO a reprezentat România la FTC Istanbul Premier Event. Cei 21 de membri care au făcut deplasarea la Istanbul au obținut Inspire Award – Locul I în Divizia Valens și Inspire Award – Locul I al întregului Premier Event, una dintre cele mai importante performanțe din istoria echipei.

O generație care a primit o șansă și care astăzi o oferă mai departe, poate una dintre cele mai frumoase confirmări ale impactului XEO după zece ani este faptul că povestea nu mai aparține doar echipei din Alba Iulia.

O parte dintre cei care au fost implicați în începuturile XEO contribuie astăzi la dezvoltarea programului FIRST Tech Challenge România prin Asociația Nație Prin Educație, organizația care face posibilă această competiție în România.

De la implicarea la nivel de conducere executivă și până la alumnii deveniți voluntari, oameni care au crescut alături de XEO se află astăzi de cealaltă parte a terenului de concurs, contribuind la organizarea competițiilor și oferind noilor generații de elevi experiența pe care ei înșiși au primit-o în urmă cu zece ani.

Este poate una dintre cele mai importante forme de continuitate ale proiectului: elevii de ieri au devenit oamenii care creează astăzi oportunități pentru elevii de mâine.

După 10 ani, povestea continuă: XEO Academy intră în FIRST Tech Challenge

Momentul aniversar nu a fost însă doar despre trecut.

În cadrul evenimentului a fost făcut și marele anunț privind viitorul proiectului XEO: începând cu noul sezon, XEO Academy va deveni echipă FIRST Tech Challenge.

Decizia mentorilor vine ca urmare a dezvoltării puternice a fenomenului FIRST LEGO League în Alba Iulia și a numărului tot mai mare de elevi care ajung la liceu având deja experiență în robotică, programare, construcție și lucru în echipă.

XEO Academy va fi dedicată elevilor de clasa a IX-a, oferindu-le posibilitatea de a face pasul firesc către FIRST Tech Challenge încă din primul an de liceu.

Noua structură va permite dezvoltarea treptată a elevilor și transmiterea experienței între generații – unul dintre principiile care au făcut posibilă continuitatea XEO timp de zece ani.

Apariția noii echipe este și rezultatul dezvoltării FIRST LEGO League la nivel local. XEO s-a implicat în formarea unor noi echipe FIRST LEGO League și în organizarea Regionalei FIRST LEGO League de la Alba Iulia, la care au participat 21 de echipe.

Astfel, XEO Academy reprezintă următorul pas într-un ecosistem educațional care s-a construit treptat la Alba Iulia: copiii care descoperă robotica prin FIRST LEGO League pot continua, odată ajunși în clasa a IX-a, în FIRST Tech Challenge, având alături experiența acumulată de generațiile XEO din ultimul deceniu.

Zece ani în care robotul a fost doar începutul

Privind în urmă, cea mai importantă realizare XEO nu poate fi măsurată numai prin roboți, trofee sau calificări.

În cei zece ani, membrii echipei au învățat programare, mecanică, proiectare 3D, electronică, strategie, marketing, comunicare și leadership, dar mai ales au învățat colaborarea, responsabilitatea și curajul de a încerca din nou atunci când ceva nu funcționează.

Foștii membri sunt astăzi studenți, ingineri, specialiști în IT și inteligență artificială, antreprenori sau voluntari care duc mai departe comunitatea FIRST, iar alți elevi le-au luat locul în laborator.

Tocmai această transmitere a experienței de la o generație la alta a devenit una dintre cele mai importante moșteniri ale proiectului, se menționează într-un comunicat de presă.

„Prezența la aniversare a peste 50 de foști și actuali membri, alături de mentori, părinți, reprezentanți ai comunității și parteneri, a arătat poate cel mai bine ce a devenit XEO după zece ani: mai mult decât o echipă de robotică – o comunitate.

Mulțumim celor care au făcut posibilă povestea XEO

Continuitatea unei echipe timp de zece ani nu ar fi fost posibilă fără instituțiile, companiile și oamenii care au ales să investească în educația tinerilor.

Partenerul principal și locul în care s-a născut și s-a dezvoltat XEO:

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

Sponsorii Team XEO:

Star Assembly & Star Transmission • Elit SRL • Albaco Exim SRL • Transavia SA • ViaCom SRL • Albatros Gold SRL • Kangoopack SRL • Societatea de Transport Public Alba Iulia • Info Grup SRL • Antel Print SRL • Solina România SA • CTC Store SRL

Parteneri Team XEO:

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia • Consiliul Județean Alba • Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba • Primăria Municipiului Alba Iulia

Și, dincolo de instituții și companii, un loc aparte îl au părinții, care de-a lungul celor zece ani au fost alături de copii și de echipă în sute de ore de muncă, deplasări, competiții, proiecte și momente în care susținerea lor a făcut diferența.

După zece ani, XEO nu încheie un capitol.

Deschide unul nou.

XEO – 2016–2026

10 ani de oameni, roboți, competiții, prietenii și experiențe care ne-au format.

Pentru că, după 10 ani, credem mai mult ca oricând în ideea cu care am crescut:

#RoboticaUneșteRomânia

…and the best is yet to come!”, se precizează în comunicatul de presă amintit.

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