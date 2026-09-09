Curier Județean

13 septembrie 2026 | “Moștenire Vie – Ediția II” aduce tradițiile, jocurile și comunitatea împreună, la Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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“Moștenire Vie – Ediția II” aduce tradițiile, jocurile și comunitatea împreună, la Sebeș

Rotary Club Sebeș organizează duminică, 13 septembrie 2026, cea de-a doua ediție a evenimentului „Moștenire Vie”, în curtea Bisericii Evanghelice din Sebeș. Evenimentul se va desfășura între orele 14:00 și 19:00, iar intrarea este liberă.

Dedicat familiei și comunității, „Moștenire Vie” își propune să aducă mai aproape de copii și adulți tradițiile românești și săsești, într-o formă vie și interactivă.

Programul cuprinde ateliere pentru copii și părinți, jocuri tradiționale, muzică, dans, teatru și povești, alături de gustări tradiționale săsești. Cei mici vor putea picta, modela în lut, crea coronițe de flori, descoperi meșteșuguri și participa alături de părinți la jocurile de altădată.

Pe scena evenimentului vor avea loc momente de dans modern și tradițional, concerte, teatru și o poveste săsească, iar după-amiaza se va încheia cu extragerea tombolei, care aduce premii oferite de partenerii evenimentului.

Prin cea de-a doua ediție a proiectului, Rotary Club Sebeș își propune să creeze un loc în care generațiile se întâlnesc, comunitatea se apropie, iar tradițiile sunt transmise mai departe prin experiențe trăite împreună.

Despre „Moștenire Vie – Ediția II”

  • 13 septembrie 2026
  • 14:00–19:00
  • Curtea Bisericii Evanghelice – Sebeș
  • Intrarea este liberă.

Rotary Club Sebeș

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