Ajutorul pentru energie în 2026: Doar o treime dintre românii estimați au accesat sprijinul de 50 de lei / „Merită o analiză”

Schema de sprijin pentru plata facturilor la energie a ajuns la mult mai puțini români decât estimau autoritățile. Din cele aproximativ 2,1 milioane de gospodării considerate eligibile, doar circa 740.000 de solicitanți au beneficiat efectiv de ajutorul de 50 de lei, potrivit celor mai recente date din platforma ePIDS.

În fața acestei diferențe semnificative, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, anunță o posibilă analiză a motivelor pentru care programul a fost accesat cu mult sub estimările inițiale și admite că schema ar putea fi extinsă.

„Cred că va trebui să facem o analiză în perioada următoare să vedem de ce, care sunt de fapt barierele la accesare”, a declarat Cristian Bușoi, marți, 8 septembrie 2026, răspunzând unei întrebări adresate de Mediafax la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.

Oficialul a indicat că una dintre probleme ar putea fi lipsa de informare a beneficiarilor. În același timp, situația gospodăriilor din mediul rural poate explica o parte din diferență: unele persoane identificate ca vulnerabile ar putea fi plecate temporar în străinătate pentru muncă.

„E posibil ca poate o parte dintre gospodării să nu știe de acest program, ceea ce ar fi păcat, pentru că până la urmă este un ajutor”, a spus Cristian Bușoi.

Aproape 10,5 milioane de cereri, dar doar 740.000 de beneficiari

Datele ePIDS arată o situație aparent paradoxală: în perioada de funcționare a schemei au fost depuse aproape 10,5 milioane de cereri, dintre care aproximativ 9 milioane au fost eligibile, însă numărul beneficiarilor efectivi a rămas la circa 740.000.

Programul a fost lansat la 23 septembrie 2025 și, deși inițial urma să se încheie la 31 martie 2026, perioada de accesare a fost prelungită până la sfârșitul acestui an.

Ajutorul este acordat la cerere persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și familiilor cu un venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 de lei.

De la 2,1 milioane de gospodării estimate, la 740.000 de beneficiari

Inițial, autoritățile estimau că schema, elaborată de Ministerul Energiei și Ministerul Muncii, cu sprijin tehnic din partea STS, va acoperi aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, reprezentând circa 3,5 milioane de persoane.

Impactul bugetar estimat era de aproape un miliard de lei.

În realitate, numărul beneficiarilor este de aproximativ trei ori mai mic decât estimarea inițială.

Cristian Bușoi susține că diferența trebuie analizată și că autoritățile ar trebui să identifice obstacolele care îi împiedică pe românii eligibili să folosească sprijinul.

„Merită o evaluare, o analiză și să vedem în ce măsură acest ajutor poate fi extins, să beneficieze cât mai mulți români de el”, a declarat secretarul de stat.

Schema este valabilă până la finalul lunii decembrie, astfel că autoritățile mai au la dispoziție câteva luni pentru a decide dacă și cum poate fi îmbunătățit mecanismul de acordare a ajutorului.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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