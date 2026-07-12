Video | Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia, din 2027, după internalizarea serviciului
Cât spune primarul Gabriel Pleșa că va costa transportul public din Alba Iulia, din 2027, după internalizarea serviciului
Transportul public din municipiul Alba Iulia ar urma să coste semnificativ mai puțin începând cu anul 2027, odată cu preluarea serviciului de către noua companie înființată de administrația locală.
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că estimările realizate de specialiștii implicați în proiect arată că noul sistem de transport va necesita un efort bugetar de aproximativ 17-18 milioane de lei pe an, fără a lua în calcul veniturile obținute din vânzarea biletelor și abonamentelor.
„Ne-am înființat un operator, ne licențiem acum. După toate estimările specialistului nostru care se ocupă de aceste lucruri, transportul public la Alba Iulia, începând cu 2027, va costa bugetul local undeva la 17-18 milioane de lei, fără să fie luate în considerare încasările pe bilete și pe abonamente, care bineînțeles vor mai scădea din acest efort”, a declarat Gabriel Pleșa.
Economie de câteva milioane de lei anual
Declarația vine în contextul în care administrația locală susține că actualul model de organizare a transportului public a devenit prea costisitor pentru bugetul municipiului.
Potrivit primarului, subvențiile acordate operatorului de transport au crescut constant în ultimii ani, de la aproximativ 25-30 de milioane de lei la începutul actualului contract la circa 37 de milioane de lei în anul 2024. Pentru anul 2026, Consiliul Local a aprobat un buget de aproximativ 24 de milioane de lei pentru compensarea serviciului și acordarea gratuităților pentru categoriile sociale beneficiare.
Dacă estimările administrației locale se vor confirma, noul model de operare ar reduce cheltuielile publice cu câteva milioane de lei anual, diferența urmând să fie și mai mare după încasarea veniturilor din bilete și abonamente.
Alba Iulia și-a înființat propriul operator de transport
Decizia de a crea o societate proprie pentru transportul public a fost pregătită încă din 2025.
În cursul acelui an, Primăria și Consiliul Local Alba Iulia au comandat un studiu de oportunitate privind reorganizarea serviciului și modalitatea de gestiune a acestuia.
Pe baza concluziilor studiului, Consiliul Local a adoptat, la 26 noiembrie 2025, Hotărârea nr. 363 privind înființarea societății Alba Iulia Transport Local SRL.
Noua companie este organizată ca societate cu răspundere limitată, are ca asociat unic Municipiul Alba Iulia, sediul pe Calea Moților nr. 5A și un capital social de 100.000 de lei. Obiectul principal de activitate îl reprezintă transportul terestru de pasageri pe bază de grafic.
Potrivit documentelor aprobate de Consiliul Local, societatea a fost creată pentru ca municipalitatea să poată delega direct serviciul de transport public, în condițiile prevăzute de legislația privind serviciile comunitare de utilități publice.
La 18 decembrie 2025, Alba Iulia Transport Local SRL a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, dobândind personalitate juridică.
Pregătiri pentru preluarea transportului în 2027
Pe parcursul anului 2026, administrația locală a continuat operaționalizarea noii societăți. Au fost demarate procedurile pentru selecția administratorilor, a fost constituită comisia de selecție și au fost aprobate planul de selecție și scrisoarea de așteptări pentru viitoarea conducere.
Potrivit reprezentanților Primăriei, societatea se află în prezent în proces de licențiere, astfel încât să poată prelua serviciul imediat după expirarea actualului contract.
Înființarea Alba Iulia Transport Local, contestată de actualul operator
Înființarea Alba Iulia Transport Local SRL nu a fost lipsită de controverse. Actualul operator, Societatea de Transport Public SA (STP), a contestat înființarea noii companii și a formulat plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul Local.
Administrația locală a respins însă toate aceste contestații, susținând că noua societate respectă cadrul legal și că aceasta își va începe activitatea doar după expirarea contractului aflat în derulare cu STP, respectiv din 8 ianuarie 2027.
Potrivit municipalității, noul sistem de transport va fi operat exclusiv cu autobuze și microbuze electrice și va avea ca obiectiv reducerea costurilor suportate din bugetul local, menținând în același timp un serviciu mai eficient și mai atractiv pentru călători.
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