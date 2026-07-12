Curier Județean

Accident de ATV în zona turistică Piatra Craivii: Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns la spital

Ioana Oprean

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Accident de ATV în zona turistică Piatra Craivii: Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns la spital

Un accident de ATV a avut loc duminică după-masa, în zona turistică Piatra Craivii. Doi albaiulieni de 26 și 29 de ani au ajuns cu răni la spital.

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Potrivit IPJ Alba, astăzi, 12 iulie 2026, în jurul orei 15.10, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în zona turistică Piatra Craivii, a avut loc un eveniment soldat cu victime, fiind implicat un ATV.

Conducătorul acestuia, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, și pasagerul, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, au suferit leziuni corporale și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Aceștia sunt conștienți și cooperanți. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili, cu exactitate, împrejurările în care a avut loc evenimentul.

Foto: arhivă

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