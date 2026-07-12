Curier Județean

Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul

Ioana Oprean

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Rata de promovare la Bacalaureat în Alba a crescut la 83% după contestații. Peste 1.700 de candidați au promovat examenul

Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, arată o creștere semnificativă a ratei de promovare în județul Alba. Potrivit datelor oficiale, procentul de promovare a ajuns la 83,0%, cu 4,9 puncte procentuale mai mare decât în sesiunea din 2025, când rata de promovare a fost de 78,1%.

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Rata de promovare la Bacalaureat 2026, înainte de contestații, în județul Alba a fost de 81,4%.

La examen s-au înscris 2.127 de candidați, dintre care 2.053 s-au prezentat la probe, în timp ce 74 au absentat. De asemenea, șase candidați au fost eliminați din examen.

Citește și: Rezultate finale BACALAUREAT 2026, după contestații: Notele, publicate pe edu.ro

În urma afișării rezultatelor finale, 1.704 candidați au promovat examenul, iar 343 au fost declarați respinși. Dintre aceștia, 19 au obținut medii între 5,00 și 5,49, iar 50 au avut medii cuprinse între 5,50 și 5,98, foarte aproape de media minimă de promovare.

În această sesiune, niciun candidat din județul Alba nu a obținut media generală 10.

În ceea ce privește distribuția mediilor în rândul candidaților declarați admiși, 135 de absolvenți au obținut medii între 6,00 și 6,49, 176 între 6,50 și 6,99, 175 între 7,00 și 7,49, iar 177 între 7,50 și 7,99. Totodată, 245 de candidați au încheiat examenul cu medii între 8,00 și 8,49, 306 au obținut medii între 8,50 și 8,99, 298 au avut medii între 9,00 și 9,49, iar 192 de candidați au fost notați cu medii între 9,50 și 9,99.

Rezultatele sunt și mai bune în cazul absolvenților din promoția curentă, pentru care rata de promovare a ajuns la 86,9%.

În județul Alba au fost depuse 852 de contestații, dintre care 339 la proba de Limba și literatura română (E.a), 5 la Limba și literatura maternă (E.b), 260 la proba obligatorie a profilului (E.c) și 248 la proba la alegere a profilului și specializării (E.d).

În urma reevaluării lucrărilor, 95,6% dintre notele contestate au fost modificate, iar scorul ponderat al modificărilor a fost de 0,51, ceea ce reflectă impactul contestațiilor asupra rezultatelor finale.

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