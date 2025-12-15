VIDEO | Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme

Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme

Locuința familiei Giura din satul Ighiel, comuna Ighiu, s-a transformat de la an la an, într-una din cele mai frumoase case decorate de Crăciun. Și anul acesta a fost transformată într-o filă de poveste de sărbători.

Aşa cum ne-am obişnuit să vedem doar în filmele americane, casele împodobite cu ghirlande luminoase, brazi şi reni din beculeţe, le putem vedea acum şi la noi. Proprietarii unei case din Ighiel nu s-au mai uitat la bani și au decorat și anul acesta casa să creeze o atmosferă de basm.

Eugen Giura este un împătimit al sărbătorilor de iarnă, iar de mai bine de 7 ani, casa lui se transformă în această perioadă într-un tărâm de basm. Mii de luminițe multicolore îmbracă casa și curtea, iar brazii stau mândri, totul fiind împodobit cu decorațiuni superbe.

Are ornamente tradiționale de Crăciun și luminițe care te duc cu gândul la un bal din povești. Totul are un farmec unic care aduce în suflet magia sărbătorilor odată cu lăsarea serii.

Odată aprins iluminatul de sărbători, casa arată ca în basmele cu Moş Crăciun, iar întreaga stradă prinde viață, vestind apropierea Crăciunului.

