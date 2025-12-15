VIDEO | Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme
Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme
Locuința familiei Giura din satul Ighiel, comuna Ighiu, s-a transformat de la an la an, într-una din cele mai frumoase case decorate de Crăciun. Și anul acesta a fost transformată într-o filă de poveste de sărbători.
Aşa cum ne-am obişnuit să vedem doar în filmele americane, casele împodobite cu ghirlande luminoase, brazi şi reni din beculeţe, le putem vedea acum şi la noi. Proprietarii unei case din Ighiel nu s-au mai uitat la bani și au decorat și anul acesta casa să creeze o atmosferă de basm.
Eugen Giura este un împătimit al sărbătorilor de iarnă, iar de mai bine de 7 ani, casa lui se transformă în această perioadă într-un tărâm de basm. Mii de luminițe multicolore îmbracă casa și curtea, iar brazii stau mândri, totul fiind împodobit cu decorațiuni superbe.
Are ornamente tradiționale de Crăciun și luminițe care te duc cu gândul la un bal din povești. Totul are un farmec unic care aduce în suflet magia sărbătorilor odată cu lăsarea serii.
Odată aprins iluminatul de sărbători, casa arată ca în basmele cu Moş Crăciun, iar întreaga stradă prinde viață, vestind apropierea Crăciunului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat angajați la curent: ,,M-am țâpat pe mâna lui cu bani și am tras de ei. Am suduit cât n-am suduit tot anul”
Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat angajați la curent: ,,M-am țâpat pe mâna lui cu bani și am tras de ei. Am suduit cât n-am suduit tot anul” O bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, a fost tâlhărită […]
Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Mureș
Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Mureș Un accident grav a avut loc luni dimineața, în județul Alba. O vârstnică de 81 de ani a fost lovită de un tren în jurul orei 10:00, în […]
VIDEO | Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa”
Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa” În satul Boțani, comuna Râmeț, județul Alba, își mai duce traiul o singură familie de vârstnici. Dacă în trecut, în zonă locuiau aproximativ 15 familii, în prezent doar familia Meteșan a mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 28 decembrie 2025: Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun
Cum va fi VREMEA în România până în 28 decembrie 2025: Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate...
Rabla 2025 | Sesiune nouă de înscrieri pentru persoanele fizice, în decembrie. Când vor începe
Rabla 2025 | Sesiune nouă de înscrieri pentru persoanele fizice, în decembrie. Când vor începe Persoanele fizice care nu au...
Știrea Zilei
VIDEO | Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme
Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și...
VIDEO | Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat angajați la curent: ,,M-am țâpat pe mâna lui cu bani și am tras de ei. Am suduit cât n-am suduit tot anul”
Bătrânică de 89 de ani, dintr-un sat din Apuseni, tâlhărită de 4.000 de lei, de trei bărbați care s-au dat...
Curier Județean
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5 într-un nou clasament
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5...
Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de la înființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba
Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de când s-a înființat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
15 decembrie 1989: Ziua în care a început Revoluția!
15 decembrie 1989: Ziua în care a început Revoluția! La 15 decembrie 1989 în Piaţa Sf. Maria din Timişoara s-a...
14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite
14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...