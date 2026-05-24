Curier Județean

VIDEO | Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

De

Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, vineri, 22 mai 2026, detalii de ultimă oră despre stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”.

Potrivit edilului din „Mica Romă”, pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos, în zona în care au fost constatate alunecări de teren, au fost finalizate forajele la o adâncime de 9,5 metri. Este vorba de 32 de foraje pe o distanță de 44 de metri, care vor susține dealul.

De asemenea, pe malul Târnavei Mari va fi construit și un zid de sprijin.

Stadiul de realizare a lucrărilor este de aproximativ 30%, conform primarului Gheorghe Valentin Rotar. A fost așternut stratul de balast pe 1,6 kilometri din totalul de 3,6 kilometri.

Drumul va trece și printr-o zonă împădurită, ceea ce-i va spori spectaculozitatea.

Lucrarea va fi finalizată cu siguranță până la sfârșitul anului 2026, a anunțat primarul municipiului Blaj.

Prin intermediul acestui drum, toți cei care locuiesc în partea stângă a râului Târnava Mare vor putea să acceadă spre autostradă, și de acolo spre Alba Iulia sau Cluj-Napoca, fără a mai trece prin Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată într-un dosar de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

24 mai 2026

De

Bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată într-un dosar de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor Tribunalul Alba – Secția Penală a decis, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, joi, 21 mai 2026, începerea judecății într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia care vizează acuzații grave de pornografie infantilă prin […]

Citește mai mult

Curier Județean

24 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 mai 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, 24 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

23 mai 2026

De

ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat Traficul rutier este îngreunat pe autostrada A1, în zona localității Șibot. Asta din cauza producerii unui eveniment rutier în care ar fi implicate două autovehicule. Anunțul a fost făcut de […]

Citește mai mult