VIDEO | Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos

Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, vineri, 22 mai 2026, detalii de ultimă oră despre stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”.

Potrivit edilului din „Mica Romă”, pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos, în zona în care au fost constatate alunecări de teren, au fost finalizate forajele la o adâncime de 9,5 metri. Este vorba de 32 de foraje pe o distanță de 44 de metri, care vor susține dealul.

De asemenea, pe malul Târnavei Mari va fi construit și un zid de sprijin.

Stadiul de realizare a lucrărilor este de aproximativ 30%, conform primarului Gheorghe Valentin Rotar. A fost așternut stratul de balast pe 1,6 kilometri din totalul de 3,6 kilometri.

Drumul va trece și printr-o zonă împădurită, ceea ce-i va spori spectaculozitatea.

Lucrarea va fi finalizată cu siguranță până la sfârșitul anului 2026, a anunțat primarul municipiului Blaj.

Prin intermediul acestui drum, toți cei care locuiesc în partea stângă a râului Târnava Mare vor putea să acceadă spre autostradă, și de acolo spre Alba Iulia sau Cluj-Napoca, fără a mai trece prin Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI