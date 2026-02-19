VIDEO | Captură de droguri cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Două persoane REȚINUTE pentru trafic de mare risc. Peste 600 de grame de substanțe interzise, confiscate
Captură de droguri cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Două persoane REȚINUTE pentru trafic de mare risc. Peste 600 de grame de substanțe interzise, confiscate
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu, au documentat activitatea infracțională a două persoane, în vârstă de 27 și 51 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc.
În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții domiciliare și au fost indisponibilizate peste 600 de grame de substanțe interzise, inclusiv droguri de mare risc de tip 4-CMC, porționate și ambalate pentru vânzare.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, au documentat activitatea infracțională a două persoane, cu vârste de 27 și 51 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.
În sarcina persoanei de 51 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de efectuare fără drept de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată.
De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar, față de o altă persoană, care ar fi sprijinit activitatea infracțională a persoanei de 51 de ani.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, la diferite intervale de timp, persoanele în cauză ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată (4 CMC) către consumatori, din municipiile Sibiu și Piatra Neamț.
Probatoriul administrat a reliefat și faptul că, în intervalul menționat, persoana de 51 de ani ar fi deținut și manipulat, în scopul comercializării, diferite cantități de produse psihoacțive, pe care le-ar fi îngropat sau ascuns în diferite locații, din municipiul Sibiu sau din proximitate.
Astfel, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate peste 300 de grame de substanțe interzise (NEP, 5F-ADB, 4BMC).
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, la data de 18 februarie 2026, în municipiile Sibiu și Piatra Neamț, au fost descoperite și ridicate peste 330 de grame de drog de mare risc 4 CMC, o parte din cantitate fiind porționată și ambalată în scopul vânzării, o cantitate de substanță vegetală, 3 cântare electronice de mare precizie, obiecte purtând urme de substanță, două arme cu bile de metal supuse autorizării, o sumă de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.
La data de 18 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea a celor două persoane, cu vârste de 27 și 51 de ani.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț și jandarmilor inspectoratelor de jandarmi județene Sibiu și Neamț.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
