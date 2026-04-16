FOTO | Carla Geantă și Maria Dumitrean, elevele din Alba care au fost premiate la Olimpiada Națională de Limba Franceză 2026

Carla Geantă și Maria Dumitrean, elevele din Alba care au fost premiate la Olimpiada Națională de Limba Franceză 2026

​În perioada 6-10 aprilie 2026 s-a desfășurat, la Piatra Neamț, Olimpiada Națională de Limba Franceză.

Județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi:

• SUCIU ANA ALEXANDRA, Școala Gimnazială Câmpeni/ CEX, a VII-a, prof. Budae Nicoleta și Arieșanu Liliana

• PURDA MARIA,​Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, a VII-a, prof. Tolca Elena Alina

• COTIȘEL LARISA ANAMARIA, Școala Gimnazială Câmpeni/ CEX, clasa a VIII-a, prof. Budae Nicoleta și Arieșanu Liliana

• GEANTĂ CARLA, Școala Gimnazială ,, Nicolae Drăgan” Galda de Jos, clasa​a VIII-a, prof. Perța Mirela

• MUNTEAN ȘTEFANIA,​ Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, clasa a IX-a, prof. Todor Cornelia

• VLAD ELIZA DIANA,​Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia,​a X-a, prof. Toth Cristina

• BALLABIO FRANCESCA DALIA,​Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia,​a X-a, prof. Bădău Georgeta și prof. Crișan Alina

• ZANCA ALEXANDRA MARIA, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia/ CEX,​a XI-a, prof. Rusu Sofica

• DUMITREAN MARIA,​Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia,​a XII-a, prof. Bădău Georgeta și prof. Crișan Alina

Lotul s-a întors acasă cu două premii:

• MENȚIUNE – Geantă Carla, Școala Gimnazială ,,Nicolae Drăgan” Galda de Jos, clasa​a VIII-a, prof. Perța Mirela

• MENȚIUNE- Dumitrean Maria, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia,​a XII-a, prof. Bădău Georgeta și prof. Crișan Alina

„Felicitări elevilor pentru efortul depus și pentru reușită, felicitări profesorilor pentru coordonare și părinților pentru susținere!!! Mulțumiri cadrului didactic BUDAE NICOLETA de la Școala Gimnazială Câmpeni, care a însoțit lotul în această perioadă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

