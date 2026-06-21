VIDEO | Călin Georgescu, atac dur la adresa Guvernului Veștea: Le-a cerut parlamentarilor să nu voteze Guvernul Bolojan III. ,,Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”
Călin Georgescu, atac dur la adresa Guvernului Veștea: Le-a cerut parlamentarilor să nu voteze Guvernul Bolojan III. ,,Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a lansat duminică un atac dur la adresa Guvernului Veștea, susținând că parlamentarii nu ar trebui să voteze un executiv condus de acesta și calificând viitorul Guvern „Bolojan III” drept „o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”.
Mesajul a fost transmis după participarea sa la târgul de produse agricole și animale din Osica de Sus și la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Brâncoveni, într-o declarație în care fostul candidat la prezidențiale a îmbinat referirile la producătorii locali și lumea satului cu un apel politic adresat direct membrilor Parlamentului.
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Mesaj despre agricultori și critica nedreptăților suportate de producătorii locali
În prima parte a intervenției, Călin Georgescu a vorbit despre vizita sa la Osica de Sus, unde a spus că a întâlnit producători locali și agricultori pe care i-a descris drept oameni care „înfruntă vremurile cu demnitate”.
„O mare bucurie. O bucurie să vă văd, pe alții să vă revăd. O durere, însă, la marea nedreptate pe care o suportă producătorul local astăzi”, a afirmat Georgescu.
El a susținut că „România s-a ridicat pe pâinea câmpului” și a elogiat rolul țăranului român și al agricultorilor în menținerea independenței economice a țării, afirmând că aceștia „nu produc doar hrană”, ci și „independența țării”.
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În același mesaj, Georgescu a vorbit și despre participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la Mănăstirea Brâncoveni, afirmând că duminica trebuie lăsată „lui Dumnezeu”, iar târgul din Osica de Sus ar trebui mutat sâmbăta, pentru „a nu pierde sporul casei”.
Apel către Parlament: „Fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare”
Partea politică a declarației a fost formulată explicit ca un mesaj adresat membrilor Parlamentului României. Călin Georgescu le-a cerut parlamentarilor, fie că aparțin partidelor, fie că sunt independenți, să nu voteze noul guvern.
„Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a interesului României”, a declarat acesta.
Georgescu a susținut că Guvernul Bolojan III „nu este o opțiune politică”, ci „o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”, într-una dintre cele mai dure reacții venite în contextul negocierilor și tensiunilor legate de noua formulă executivă.
Declarația sa vine într-un moment de maximă tensiune pe scena politică, în care votul din Parlament asupra viitorului guvern este așteptat să clarifice raporturile de forță dintre partide și direcția noii majorități.
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