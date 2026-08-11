FOTO | Rezultate de excepție obținute de atleții din Alba, la Campionatul național de atletism în aer liber. Pe ce locuri s-au clasat
Rezultate de excepție obținute de atleții din Alba, la Campionatul național de atletism în aer liber. Pe ce locuri s-au clasat
În zilele de 8 și 9 august 2026, a avut loc la București, pe Stadionul de Atletism „Iolanda Balaș Soter”, Campionatul Național de Atletism Masters în Aer Liber, eveniment la care au participat atleți (M + F) din toată țara, de la vârsta de 35 ani până la +90 ani, la toate probele de concurs.
Din județul Alba au participat următorii sportivi: Lucian Tatu – M+ 45, proba 100 m –loc III; Endre Racz – +55 – 100 m –loc II și 400 m garduri loc I; Violeta Cârpaci – F +40, 800 m -loc I și 1500 m, loc I. Ovidiu Hulea – M -+60 – 100m –loc I și200m,loc I; Aurelian Zăgrean – proba 3000 m obstacole loc I; Vasie Hârjoc –M +70 – proba 1500 m timpul obținut 06 min – locul ocupat I și 5000 m, timpul obținut 24 min.14 sec.- locul ocupat I; Ilie Cioca – M +80 – 1500 m – locul, 400 m – loc I, 800 m – loc I; . Călin Morar – M + 40 -1500 m, loc I, 400 m, loc I și 800 m, loc I; Călin Giurgiu – M+45 – 1500 m- loc III, 400m – loc-III și 800 m – loc-III.
Urmează în luna septembrie 2026 Campionatul Balcanic de Pistă la Craiova și Campionatul European de Alergare Montană la Râșnov.
Constantin PREDESCU
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