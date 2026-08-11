Sport

FOTO | Rezultate de excepție obținute de atleții din Alba, la Campionatul național de atletism în aer liber. Pe ce locuri s-au clasat

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

De

Rezultate de excepție obținute de atleții din Alba, la Campionatul național de atletism în aer liber. Pe ce locuri s-au clasat

În zilele de 8 și 9 august 2026, a avut loc la București, pe Stadionul de Atletism „Iolanda Balaș Soter”, Campionatul Național de Atletism Masters în Aer Liber, eveniment la care au participat atleți (M + F) din toată țara, de la vârsta de 35 ani până la +90 ani, la toate probele de concurs.

Din județul Alba au participat următorii sportivi: Lucian Tatu – M+ 45, proba 100 m –loc III; Endre Racz – +55 – 100 m –loc II și 400 m garduri loc I; Violeta Cârpaci – F +40, 800 m -loc I și 1500 m, loc I. Ovidiu Hulea – M -+60 – 100m –loc I și200m,loc I; Aurelian Zăgrean – proba 3000 m obstacole loc I; Vasie Hârjoc –M +70 – proba 1500 m timpul obținut 06 min – locul ocupat I și 5000 m, timpul obținut 24 min.14 sec.- locul ocupat I; Ilie Cioca – M +80 – 1500 m – locul, 400 m – loc I, 800 m – loc I; . Călin Morar – M + 40 -1500 m, loc I, 400 m, loc I și 800 m, loc I; Călin Giurgiu – M+45 – 1500 m- loc III, 400m – loc-III și 800 m – loc-III.

Urmează în luna septembrie 2026 Campionatul Balcanic de Pistă la Craiova și Campionatul European de Alergare Montană la Râșnov.

Constantin PREDESCU

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris!

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

11 august 2026

De

David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris! David Popovici a obținut, în seara zilei de marți, 11 august 2026 calificarea într-o nouă finală europeană în proba-regină a natației. Campionul român a început excelent Campionatele Europene de la Paris, calificându-se în semifinale cu cel mai bun timp […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Metalurgistul Cugir, înfrângere în testul de gală cu „U” Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

11 august 2026

De

Metalurgistul Cugir, înfrângere în testul de gală cu „U” Cluj Divizionara terță Metalurgistul Cugir a suferit o înfrângere, marți, 11 august 2026 în testul de gală cu „U” Cluj, disputat în deplasare, cu prim-divizionara.  Citește și: Foto: Metalurgistul Cugir – Inter Sibiu 1-0 (0-0), într-un joc amical | Gol Goronea, Herlea a revenit de la […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj, staff pentru stagiunea 2026/2027: italianul Valerio Povia – noul preparator fizic | Luni, 17 august, reunirea pentru formația din „Mica Romă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

11 august 2026

De

Campioana Volei Alba Blaj, staff pentru stagiunea 2026/2027: italianul Valerio Povia – noul preparator fizic | Luni, 17 august, reunirea pentru formația din „Mica Romă” Volei Alba Blaj, vicecampioana României, și-a definitivat staff-ul pentru stagiunea 2026/2027, antrenamentele urmând a debuta luni, 16 august. Citește și: România, reprezentativa de volei feminin, în pregătiri pentru Europene, la Blaj […]

Citește mai mult