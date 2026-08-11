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Reguli noi pentru apartamentele în regim hotelier: Lenjeria albă şi prosoapele albe, obligatorii. Ce vor mai fi obligați să facă proprietarii

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

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Reguli noi pentru apartamentele în regim hotelier: Lenjeria albă şi prosoapele albe, obligatorii. Ce vor mai fi obligați să facă proprietarii

Persoanele care îşi rezervă un apartament în regim hotelier va=or beneficia de acum de condiţii mai apropiate de cele din hoteluri. Lenjeria albă şi prosoapele albe devin standard și vor fi obligatorii. În acelaşi timp, autorităţile încearcă să scoată de pe piaţă apartamentele închiriate la negru, care fac concurenţă celor care respectă legea.

Apartamentele de închiriat fac concurenţă tot mai serioasă hotelurilor. De acum, regulile vor fi mai stricte pentru cei care fac un business din închirierile pe termen scurt, conform unui ordin al Ministerului Turismului.

De acum, lenjeria şi prosoapele albe nu mai sunt un standard doar în hoteluri, ci şi în apartamentele pe care le găsim pe platformele de închiriere.

Proprietarii vor fi nevoiţi să devină activi pe internet, să creeze pagini de social media şi un site pentru unitatea de cazare, iar instrucţiunile de cazare şi hărţile de evacuare vor putea trece de pe foaie direct într-un cod QR. Mulţi turişti preferă apartamentele în regim hotelier la mare, la munte, sau în marile oraşe.

În plus, cine are mai mult de 7 camere, 14 locuri în regim hotelier nu-şi va mai putea desfăşura activitatea ca persoană fizică.

„Este o clarificare pe care o considerăm utilă pentru că ajută la clarficarea activităţii defăşurate de o persoană fizică versus caracterul unui business turistic profesional”, a declarat Simona Constantinescu, preşedinte Federaţia Industriei Hoteliere din România.

În România sunt 74.000 de apartamente şi camere de închiriat, în creştere cu 8% faţă de anul anterior.

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