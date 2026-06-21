Actualitate

Lista Guvernului Adrian Veștea: PSD a votat în unanimitate să intre la guvernare. Care sunt viitorii miniștrii

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Lista Guvernului Adrian Veștea: PSD a votat în unanimitate să intre la guvernare. Care sunt viitorii miniștrii

Numele arondate fiecărui minister din Guvernul Veștea au fost făcute publice duminică, 21 iunie 2026, dar este posibil ca în funcție de negocierile de ultimă oră să mai existe și alte schimbări.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

PSD a decis să susţină Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veştea, decizia fiind luată în urma discuțiilor din partid care au avut loc la Vila Lac, în acelaşi timp cu congresul PNL.

Noul guvern va avea 16 ministere și un singur vicepremier:

Lista Guvernului Adrian Veștea

Prim-ministru – Adrian Veștea (PNL)

Viceprim-ministru – Marian Neacșu (PSD)

Ministerul de Interne – Marian Neacșu (PSD)

Ministerul de Externe – Luca Niculescu (tehnocrat)

Ministerul Apărării Naționale – Sorin Cîmpeanu (PNL)

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete (PSD)

Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol (PNL)

Ministerul Energiei – Bogdan Ivan (PSD)

Ministerul Finanțelor Publice – Alexandru Nazare (PNL)

Ministerul Muncii – Florin Manole (PSD)

Ministerul Fondurilor Europene – Florin Zaharia (tehnocrat)

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu (PSD)

Ministerul Justiției – Radu Marinescu (PSD)

Ministerul Mediului – Mihai Ghigiu (PSD)

Ministerul Dezvoltării – Romeo Lungu (PSD)

Ministerul Educației: Monica Anisie (PNL)

Ministerul Culturii – Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministerul Economiei – (PNL)

Secretariatul General al Guvernului, cu rang de ministru – Radu Oprea (PSD)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

21-22 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Torenţi, pâraie și viituri rapide pe râurile mici

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

21 iunie 2026

De

21-22 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Torenţi, pâraie și viituri rapide pe râurile mici Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică, 21 iunie 2026, o atenţionare Cod galben de inundaţii pe râuri din Alba și alte 11 judeţe, valabilă până luni […]

Citește mai mult

Actualitate

Bolojan anunţă că nu îi exclude din partid pe cei din gruparea Veştea, dar le cere „demisia de onoare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

21 iunie 2026

De

Bolojan anunţă că nu îi exclude din partid pe cei din gruparea Veştea, dar le cere „demisia de onoare” Ilie Bolojan a anunţat duminică, 21 iunie 2026, pe scena Congresului, că Adrian Veştea şi cei din gruparea contestatarilor nu vor fi excluşi din partid, dar a precizat că aceştia trebuie să facă o alegere. „Nu […]

Citește mai mult

Actualitate

21-24 iunie 2026 | COD GALBEN de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Maxime de 35-36 grade, averse torențiale, vijelii și grindină până miercuri seara

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

21 iunie 2026

De

21-24 iunie 2026 | COD GALBEN de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Maxime de 35-36 grade, averse torențiale, vijelii și grindină până miercuri seara Meteorologii ANM au emis duminică dimineața noi informări meteo de caniculă și furtuni, valabile în Alba și alte zone din țară în intervalul 21 iunie, ora […]

Citește mai mult