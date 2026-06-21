Lista Guvernului Adrian Veștea: PSD a votat în unanimitate să intre la guvernare. Care sunt viitorii miniștrii
Lista Guvernului Adrian Veștea: PSD a votat în unanimitate să intre la guvernare. Care sunt viitorii miniștrii
Numele arondate fiecărui minister din Guvernul Veștea au fost făcute publice duminică, 21 iunie 2026, dar este posibil ca în funcție de negocierile de ultimă oră să mai existe și alte schimbări.
PSD a decis să susţină Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veştea, decizia fiind luată în urma discuțiilor din partid care au avut loc la Vila Lac, în acelaşi timp cu congresul PNL.
Noul guvern va avea 16 ministere și un singur vicepremier:
Lista Guvernului Adrian Veștea
Prim-ministru – Adrian Veștea (PNL)
Viceprim-ministru – Marian Neacșu (PSD)
Ministerul de Interne – Marian Neacșu (PSD)
Ministerul de Externe – Luca Niculescu (tehnocrat)
Ministerul Apărării Naționale – Sorin Cîmpeanu (PNL)
Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete (PSD)
Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol (PNL)
Ministerul Energiei – Bogdan Ivan (PSD)
Ministerul Finanțelor Publice – Alexandru Nazare (PNL)
Ministerul Muncii – Florin Manole (PSD)
Ministerul Fondurilor Europene – Florin Zaharia (tehnocrat)
Ministerul Agriculturii – Florin Barbu (PSD)
Ministerul Justiției – Radu Marinescu (PSD)
Ministerul Mediului – Mihai Ghigiu (PSD)
Ministerul Dezvoltării – Romeo Lungu (PSD)
Ministerul Educației: Monica Anisie (PNL)
Ministerul Culturii – Ionuț Vulpescu (PSD)
Ministerul Economiei – (PNL)
Secretariatul General al Guvernului, cu rang de ministru – Radu Oprea (PSD)
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