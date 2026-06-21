AUR nu va vota Guvernul Adrian Veștea. Peiu: „Nu vă îmbătați cu apă rece. Mie îmi pare rău că pesediștii își mint alegătorii în halul ăsta”
AUR nu va vota Guvernul Adrian Veștea. Peiu: „Nu vă îmbătați cu apă rece. Mie îmi pare rău că pesediștii își mint alegătorii în halul ăsta”
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunțat duminică, 21 iunie 2026, că AUR nu va vota Guvernul Adrian Veștea. Declarația vine în contextul în care PSD a votat în unanimitate pentru intrarea la guvernare în cadrul guvernului lui Adrian Veștea, dacă acesta va obține votul de învestitură al Parlamentului.
„Mă îndoiesc ca cineva să voteze acest Guvern împotriva voinţei partidului. (…) Eu vă spun că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea.
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Asta este decizia noastră, care nu s-a schimbat. Sunt nişte zvonuri pe care unii le plasează pe piaţă pentru a întreţine oarecum ideea că posibilul guvern Veştea poate să meargă în Parlament să încerce să obţină voturile, eu vă spun că de la noi nu are voturile şi, din câte ştiu eu, nu cred că are voturile necesare, adică nu văd cum ar putea avea”, a afirmat Peiu, la Antena 3 CNN.
„Nu vă îmbătați cu apă rece, credeți-mă! Mie îmi pare rău că pesediștii își mint alegătorii în halul ăsta că există voturi. O să vedem, că nu mai e mult, și în ziua de miercuri o să vedem dacă există voturi sau nu. Și atunci o să vedem cine a avut dreptate”, a mai spus Peiu, la Antena3 CNN, făcând trimitere la declarația lui Sorin Grindeanu, care a spus că Guvernul Veștea are voturile necesare.
El a spus că singura soluție democratică pentru criza politică sunt alegerile anticipate.
Grindeanu: „Avem voturile”
Sorin Grindeanu a anunțat strângerea voturilor necesare pentru ca propunerea lui Nicușor Dan să se concretizeze, potrivit unor stenograme dintr-o ședință a PSD.
„Vă anunț că avem voturile. Dar vreau în aceste zile să cântărim foarte bine, vreau să dezbatem. Sunt lucruri pe care le dorim de la programul de guvernare. Duminică în CPN să luăm decizia dacă da sau nu. Dacă da, votul este marți. Până duminică vom ști. Nu vă uitați ce se vehiculează la TV despre nume, nu s-au discutat. Evident că avem niște ținte. Important este să știți că nu e o poveste de ceartă pe ministere, că nu are cine să se certe.
Este o chestiune doar despre program de guvernare și dacă noi mai intrăm sau nu la guvernare. Dacă noi spunem da: atunci duminică se depun programul de guvernare și lista de miniștri. Nu vreau să facem lucrurile pe repede-înainte, să măsurăm de două ori înainte să decidem. Ieri, domnul Drulă a dat știri pe surse despre așa-ziși pesediști nemulțumiți… Asta ca să știți despre cum ajung astfel de informații în spațiul public”, a declarat Grindeanu.
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