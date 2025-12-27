Rămâi conectat

VIDEO | Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”

Butea feciorilor din Cunța este un obicei de sute de ani care se practică în zonă. Feciorii din sat colindă sătenii, biserica și fetele, pe care le și invită la bal. Mai mult decât atât, băieții se costumează în mătăhălii pentru a alunga spiritele rele.

Butea feciorilor din Cunța

Butea feciorilor din Cunța începe în seara de Ajun, pe data de 24, atunci când băieții, conduși de un primar ales, pornesc prin sat pentru a colinda locuitorii. După ce această parte este finalizată, ei încep cu celelalte obiceiuri care dăinuiesc de sute de ani.

,,În 25, ziua de Crăciun, nu facem nimic, doar mergem la biserică și colindăm. În data de 26, mergem pe la fiecare fată acasă, cu o formație, la fel cum avem și astăzi, și le jucăm și le invităm la bal”, a explicat primarul ales la Butea feciorilor din Cunța, Sebastian Cotârlea, pentru Ziarul Unirea.

În a 3-a zi de Crăciun, feciorii pornesc prin sat alături de ,,mătăhălii” pentru a alunga spiritele rele. Băieții se urcă sau se cocoață prin tot satul pentru a se asigura că următorul an în comună nu o să existe spirite rele. 

Citește și: VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului

,,Astăzi, în a 3-a zi de Crăciun, noi și Mătăhălile ne costumăm în haine rele pentru a alunga spiritele rele. Asta este din moș strămoș. Știu de acest obicei de când m-am născut. Mi-au spus părinții și l-am văzut de multe ori pe stradă. Obiceiul e de sute de ani”, a mai povestit primarul din acest an.

Rolul primarului la Butea feciorilor din Cunța

Primarul este cel care coordonează și care se implică cel mai mult în evenimentele și obiceiurile organizate. Astfel, buna rânduiala a tradițiilor de Crăciun sunt o responsabilitate pentru primarul ales. În cazul de față, Sebastian este la prima experiență în acest rol, însă participă la Butea feciorilor de 4 ani.

