FOTO | Patru elevi din Alba au participat la etapa națională a Concursului Național „Made for Europe" – 2026: ,,Sincere felicitări pentru implicarea, creativitatea și dedicarea demonstrate"

Etapa națională a Concursului Național „Made for Europe” – 2026 s-a desfășurat, în perioada 13-17 mai 2026, la Deva, județul Hunedoara. Peste 120 de elevi din 40 de județe ale țării au participat.

Județul Alba a fost reprezentat cu profesionalism și entuziasm de patru elevi remarcabili, adevărați ambasadori ai școlilor și proiectelor europene din județ:

  • POPA BOGDAN CLAUDIU – Liceul Tehnologic Aiud , coord. prof. Voicu Corina Valentina 
  • MĂRGINEAN VASILE ALIN – Liceul Tehnologic Sebeș, coord. prof. Maniu Daniela Mălina 
  • SINEA DARIUS IOAN – Școala Gimnazială Pianu de Sus, coord. prof. Usinevici Claudia Daniela
  • DRĂGAN DENISA ALEXIA -Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, coord. prof. Ungureanu Irina

Adresăm sincere felicitări elevilor participanți, profesorilor coordonatori, părinților și tuturor echipelor din unitățile de învățământ care implementează proiecte europene, pentru implicarea, creativitatea și dedicarea demonstrate, se arată într-un mesaj publicat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

Totodată, transmitem mulțumiri speciale doamnei profesor Voicu Corina Valentina pentru energia, implicarea și sprijinul oferit pe întreaga durată a competiției, mai notează sursa citată.

