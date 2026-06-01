ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu: O femeie și-a pierdut viața după ce a intrat cu TIR-ul în parapetul metalic
O femeie de 41 de ani, din județul Bihor, și-a pierdut viața luni, 1 iunie 2026, într-un accident rutier grav petrecut pe A1, km 268 + 700 m, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în dreptul localității Săliște.
Șoferița ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un eveniment rutier produs pe A1, km 268 + 700 m, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în dreptul localității Săliște.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un ansamblu rutier TIR pe A1, având direcția de deplasare Sebeș – Sibiu, la km 268 + 700 m, în dreptul localității Săliște, o femeie în vârstă de 41 de ani, din județul Bihor, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului.
Din păcate, femeia și-a pierdut viața.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
