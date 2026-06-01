FOTO | Ceremonia de decernare a titlului de Cetățean de Onoare al comunei Valea Lungă pentru Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic

Ceremonia de decernare a titlului de Cetățean de Onoare al comunei Valea Lungă pentru Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic

Ceremonia de decernare a titlului de Cetățean de Onoare al comunei Valea Lungă a domnului Dumitru-Dorin Prunariu a avut loc astăzi, 1 iunie 2026.

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, este și cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia.

Dumitru-Dorin Prunariu a realizat, în luna mai a anului 1981, un zbor spațial de 8 zile la bordul navei spațiale Soyuz-40 și al stației spațiale Saliut-6, devenind al 103-lea om în spațiul cosmic. În cadrul misiunii cosmice a efectuat numeroase experimente științifice.

,,Astăzi am avut onoarea să particip la ceremonia de decernare a titlului de Cetățean de Onoare al comunei Valea Lungă domnului Dumitru-Dorin PRUNARIU – Eroul spațial al României, primul și singurul român care a zburat în cosmos.

Îi mulțumesc domnului Prunariu, un prieten bun al județului Alba, pentru bucuria de a ne revedea, pentru exemplul de profesionalism și dedicare pe care ni-l oferă de peste 40 de ani și pentru tot ce a înfăptuit pentru țara noastră. Performanța sa rămâne o sursă de inspirație pentru generațiile actuale și viitoare!

Felicitări Primarului comunei Valea Lungă și întregii echipe locale pentru acest gest de recunoștință!”, se arată într-un mesaj publicat de Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

